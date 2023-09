Kim Kyung-Hoon/REUTERS In die Volksrepublik bekommen sie ihren Fisch nicht mehr exportiert: Fischereihafen in Soma (31.8.2023)

Der Streit zwischen Japan und China um den Handel mit Fisch und Meeresfrüchten geht weiter. Denn seit Tokio begonnen hat, radioaktiv verseuchtes Wasser vom havarierten Atomkraftwerk Fukushima I ins Meer zu leiten, gilt seitens Beijing ein Importstopp aller japanischen Meeresprodukte. Auch beim Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten mit China, Japan und Südkorea scheinen sich beide Parteien nicht nähergekommen zu sein. Japans Premierminister Kishida Fumio sagte vor Journalisten, er habe seinem chinesischen Amtskollegen Li Qiang Japans Position hinsichtlich der Entsorgung des radioaktiven Wassers erklärt. Die japanischen Kyodo News meldeten am Mittwoch, Kishida habe Li gedrängt, den Importstopp aufzuheben.

Am Montag hatte Japan das seit dem 24. August geltende Einfuhrverbot gegenüber der Welthandelsorganisation (WTO) als »völlig inakzeptabel« bezeichnet und der Volksrepublik dringend geraten, den Boykott aufzuheben. Außerdem übergab Tokio der WTO schriftlich Gegenargumente, die sich gegen Chinas Mitteilung über das Embargo an die WTO von Ende August richteten. Einige japanische Offizielle gaben zu verstehen, das Land könne eine Beschwerde bei der WTO einreichen, die nach Aussage des US-Botschafters in Japan von vergangener Woche die Unterstützung der USA hätte.

Die Volksrepublik habe gute Gründe, um ihre Aktionen zu verteidigen, falls Japan an die Handelsorganisation gelange, erklärte Beijing in Reaktion auf die Beschwerde des Nachbarn. Die englischsprachige Tageszeitung China Daily zitierte am Dienstag den Forscher Zhou Mi, die WTO-Regeln legten fest, kein Land dürfe abgehalten werden, »Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen zu ergreifen«. WTO-Mitglieder könnten deshalb »in speziellen Fällen von den Freihandelsregeln befreit werden«. Die »langzeitlichen Unsicherheiten« im Zusammenhang mit der Entsorgung des verseuchten Wassers genügten für China, Importrestriktionen zu verhängen, erklärte Zhou. Japan sei zudem als WTO-Mitglied der Pflicht zur Transparenz nicht nachgekommen, was eines der wichtigsten Prinzipien der WTO-Vereinbarung sei.

Japans Vorschlag, China solle einem internationalen Rahmenwerk beitreten, das die Resultate des Monitorings der radioaktiven Werte im behandelten Wasser von Fukushima einschätze, wurde von der Volksrepublik zurückgewiesen. Die Forschungsinstitute, die dem Rahmenwerk beitreten sollen, werden von einer Einheit ausgewählt, die mit der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) in Beziehung steht. Wohl deshalb gab Beijing an, das Rahmenwerk garantiere keine unabhängige Analyse des zu entsorgenden Wassers.

Derweil sind die japanischen Medien voll von Spekulationen über die Hintergründe des Streits. Die naive Haltung der japanischen Regierung, die den chinesischen Importstopp nicht hat kommen sehen, wird meist mit dem Desinteresse der jüngeren japanischen Parlamentarier an China erklärt, die sich ansonsten den Vorwurf des »Kokettierens mit China« einhandeln. Im japanischen Regierungsviertel findet Beijings Stimme daher wenig Gehör.

Nach Ansicht der bürgerlichen Presse in Japan hängt die chinesische Entscheidung zum Importstopp nicht so sehr mit der Radioaktivität zusammen, sondern gilt als Ablenkungsmanöver von Präsident Xi Jinping, um die Aufmerksamkeit von den derzeitigen wirtschaftlichen Problemen umzuleiten. In den linken Medien Japans jedoch sind die Regierung Kishidas und der Atomkraftbetreiber Tepco Ziel der Kritik: Die Ereignisse würden nicht von einer Naivität des Premiers zeugen, sondern seien Kalkül. Der momentan an schlechten Umfragewerten leidende Kishida würde alles für einen Popularitätsschub tun. Er habe gewusst, die Entsorgung des Wassers im Pazifik würde China verärgern, was bei den Japanern auf wenig Verständnis stoßen würde. Eine antichinesische Stimmung käme dem Premier daher sehr gelegen.