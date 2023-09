Uncredited/CHINATOPIX/AP Exporte sinken, aber Aussichten könnten schlechter sein: Ausfuhrbereite Autos in Provinz Shandong, 13.07.2023

Verringerung der Exportabhängigkeit, Neuausrichtung des Außenhandels, und das in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit und großer Kaufzurückhaltung auf dem Binnenmarkt – Chinas KP steht vor Herausforderungen. Im August sanken die Ausfuhren des Exportweltmeisters im Jahresvergleich um 8,8 Prozent, teilte die Zollbehörde am Donnerstag mit. Es war der vierte Monat in Folge, in dem die Kurve nach unten zeigte. Weil mit einem Rückgang von mehr als neun Prozent gerechnet worden war, galt die Zahl als Zeichen der Stabilisierung. Ein Wachstum ist für den Herbst aber nicht zu erwarten. Die hohe Inflation in den USA und Europa wird die dortigen Konsumenten weiter an Unterhaltungselektronik oder Möbeln »Made in China« sparen lassen.

Auch der Wert der chinesischen Importe schrumpfte im August, nach Angaben des Zolls um 7,3 Prozent im Jahresvergleich. Ob das von der Regierung für 2023 ausgegebene Wachstumsziel von etwa fünf Prozent noch erreicht werden kann, hängt nicht zuletzt an der Stabilisierung des Immobiliensektors. Gerade haben vier große Staatsbanken die Zinsen für Erstkäufer von Wohneigentum gesenkt. Für sie gilt nun der Zinssatz vom Zeitpunkt des Kaufs der Immobilie. Weitere Stützungsmaßnahmen sind angekündigt.

Die Währung immerhin ist auf dem Devisenmarkt etwas mehr als stabil. Im August hat der Yuan gegenüber einem Korb aus 24 Währungen um 0,34 Prozent an Wert gewonnen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag mitteilte. Im Korb, an dem die Stärke des Yuan gemessen wird, liegen auch US-Dollar, Euro und japanischer Yen.

So gewaltig die Aufgaben für die KP Chinas sind – die Aussichten könnten schlechter sein. Noch vor Ablauf des Jahres dürften die Exporte wieder aus den roten Zahlen kommen, allein schon wegen statistischer Effekte – die Vergleichswerte von Ende 2022 sind extrem niedrig. Und auch wenn der Protektionismus der USA auf absehbare Zeit ein mächtiger Schlag ins Kontor sein wird – Präsident Joseph Biden hat einige Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump verschärft –, der Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland spielt China auch in die Hände. Das Reich der Mitte stößt hier in eine riesige Lücke, und das ist keinesfalls auf Rohstoffimporte beschränkt, die wohl bald durch die Decke gehen werden.

Im kommenden Jahr könnten die Bauarbeiten für die neue Erdgaspipeline »Kraft Sibiriens 2« Richtung China beginnen, erklärte der russische Energieminister Alexander Nowak in der Zeitschrift Energy Review vom Mittwoch. Den Bau dieser Leitung hatten die Staatschefs Wladimir Putin und Xi Jinping im Juli beschlossen. Sie soll laut Nowak aus Sibirien durch die Städte Atschinsk, Krasnojarsk und Irkutsk verlegt werden und südlich des Baikalsees nach Nauschki an der mongolischen Grenze führen. Die Kapazität soll bei 50 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich liegen.

Seit 2019 strömt durch die Pipeline »Kraft Sibiriens« Erdgas nach China. Bis 2025 will Moskau die Exporte über diese Leitung auf 38 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigern. Der Ausbau des Handels mit Beijing ist für Putin erklärtermaßen »eine Priorität«.

Dazu passt eine aktuelle Studie der kanadischen Zentralbank zu den »Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen« gegen Russland. Diese schädigen neben der russischen Wirtschaft auch die Volkswirtschaften der sanktionierenden Länder, ist das Ergebnis. Am Wirtschaftskrieg unbeteiligte »Drittstaaten« wie China, Indien oder die Türkei hingegen profitieren von den Strafmaßnahmen des Westens.

Durch die Beschränkung von Exporten, Importen und Finanzströmen (bei völligem Stop der Gaseinfuhren) sinkt das Pro-Kopf-BIP in Russland laut Studie um vier Prozent. In den Sanktionsmächten USA, EU und Großbritannien liegt der Rückgang bei jeweils 0,8 Prozent. In den »Drittstaaten« aber steigt das Pro-Kopf-BIP »aufgrund von Substitutionseffekten« um jeweils 0,4 Prozent. »Diese Länder organisieren ihre Volkswirtschaften zugunsten der Produktion von Gütern um, mit denen sie die zusätzliche Nachfrage aus dem Zielland (Russland) decken«, heißt es in der Studie, die die Notenbanker mit Ökonomen der Washington University und der North Carolina State University anfertigten.

Belege für diese Embargoeffekte sind leicht zu finden: Russland-Importe von chinesischen Autos sind im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 543 Prozent gestiegen. Und wie die britische Financial Times kürzlich vorrechnete, haben sich die Vermögenswerte der chinesischen Banken in Russland in den ersten 14 Kriegsmonaten – Februar 2022 bis März 2023 – vervierfacht.