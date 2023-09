LUISA GONZALEZ/REUTERS Umkämpftes Terrain: Graffiti der Guerillaorganisationen ELN und FARC in der Ortschaft Tumaco (9.9.2022)

Trotz Fortschritten bei Friedensgesprächen zwischen der kolumbianischen Regierung und bewaffneten Gruppen hält die Gewalt im Land an. Am Sonntag wurden bei Gefechten zwischen den Guerillaorganisationen ELN (Nationale Befreiungsarmee) und dem EMC, einer Splittergruppe der aufgelösten FARC-EP (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee) in den Gemeinden Puerto Rondón und Tame, im nördlichen Departamento Arauca, mindestens neun Menschen getötet, mehrere wurden verletzt. Juan Carlos Villate, Mitglied der Gemeindeverwaltung von Tame, sprach in einem Interview mit Blue Radio am Dienstag von 15 bis 20 getöteten Guerillakämpfern. Unter den Verletzten sei auch ein 14jähriges indigenes Mädchen, das der ELN angehöre. Mehrere Familien, die ins Kreuzfeuer der Gefechte geraten waren, mussten Zuflucht in anderen Dörfern suchen.

In sozialen Netzwerken wie X wurde ein Video verbreitet, in dem sich der als Antonio Medina bekannte Comandante des EMC an die kolumbianische Regierung, die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz wendet. Die fordert er dazu auf, Kommissionen zu schicken, um elf bei den Gefechten schwer verletzte ELN-Kämpfer abzuholen und sie medizinisch zu versorgen. Einige weitere Mitglieder seien laut Medina gefangengenommen worden. Zum Ende des Videos wendet er sich auch an die ELN: »Das ist unnötig. Dieser Krieg ist absurd.« Auf einem weiteren, vermeintlich von Medina aufgenommenen Video, sind mutmaßlich gefangene ELN-Kämpfer zu sehen. Viele von ihnen wirken sehr jung. Die ELN dagegen beschreibt Medina, ebenfalls auf X, als einen »Söldner, der im Auftrag des Militärs und dessen Führung getarnte Aktionen zur Aufstandsbekämpfung und Konterrevolution in Arauca« durchführe.

Der Friedensbeauftragte der Regierung, Danilo Rueda, schrieb auf X: »Wir fordern die ELN und die EMC-FARC auf, die Konfrontation zu deeskalieren, die Rückkehr der Bevölkerung von Arauca und die Entschärfung des Konflikts zu ermöglichen. Wir setzen uns für die Freilassung der Mitglieder beider Gruppen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht ein.« Der Verteidigungsminister Iván Velásquez informierte über einen Militäreinsatz im von den Gefechten betroffenen Gebiet. »Die Armee hat Operationen durchgeführt, die weitere Konfrontationen zwischen diesen Organisationen verhindert haben, und ist offensiv gegen die Dissidenten (EMC) vorgegangen«, so Velásquez am Mittwoch. Der Minister kritisierte auch die Rekrutierung von Minderjährigen durch bewaffnete Gruppen. »Nach unserer Gesetzgebung kann eine Person unter 18 Jahren keine freie Zustimmung geben«, die Absicht eines 16jährigen Kindes, sich bewaffneten Organisationen anzuschließen, könne nicht als bewusste Entscheidung angesehen werden, zitierte ihn die Zeitung El Nuevo Siglo.

In einem am selben Tag veröffentlichten Statement fordert der Friedensausschuss des kolumbianischen Senats die ELN und die EMC dazu auf, zusätzlich zu der mit der Regierung vereinbarten Waffenruhe untereinander einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Damit solle »der Schutz der Zivilbevölkerung, des humanitären Völkerrechts und des Lebens der Kämpfer gewährleistet werden«. Als Ergebnis eines Treffens vom 31. August bis zum 2. September im westlichen Departamento Cauca zwischen Sprechern der kolumbianischen Regierung und der Guerillagruppe EMC war ihre Entscheidung angekündigt worden, Friedensgespräche aufzunehmen und sich in deren Rahmen auf einen Waffenstillstand zu einigen.

Mit der ELN führt die Regierung seit Amtsantritt des progressiven Präsidenten Gustavo Petro vor einem Jahr einen Friedensdialog. Zuletzt wurde am Montag die vierte Runde dieser Gespräche in der Hauptstadt des Nachbarlandes Venezuela, Caracas, abgeschlossen. Dabei sprachen die Unterhändler der Regierung und der Guerilla hauptsächlich über den bilateralen Waffenstillstand, der bis Februar nächsten Jahres gilt, sowie über humanitäre Hilfsmaßnahmen für die von dem bewaffneten Konflikt betroffenen Gemeinden. Diese Verhandlungen finden im Rahmen der als »totaler Frieden« bezeichneten Initiative der kolumbianischen Regierung statt.