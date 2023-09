Raquel Cunha/REUTERS Mögliche Nachfolgerin von Präsident López Obrador: Sheinbaum mit Anhängern in Mexiko-Stadt (26.8.2023)

Mexiko könnte im kommenden Jahr zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein weibliches Staatsoberhaupt bekommen. Die linke Regierungspartei Morena hat am Mittwoch (Ortszeit) die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, als Spitzenkandidatin für die Präsidentschaftswahl benannt. Die Wissenschaftlerin und frühere Aktivistin setzte sich in einem internen Abstimmungsprozess der 2011 vom heutigen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador gegründeten Partei »Movimiento Regeneración Nacional« (Bewegung der Nationalen Erneuerung, Morena) mit 39,4 Prozent der Stimmen gegen fünf Mitbewerber durch. Sie wird am 2. Juni 2024 gegen die Kandidatin des aus drei Rechtsparteien bestehenden Oppositionsbündnisses »Frente Amplio«, Xóchitl Gálvez, antreten.

»Wir werden 2024 gewinnen. Morgen beginnt der Wahlkampf und wir haben keine Minute zu verlieren«, rief Sheinbaum nach Bekanntgabe des Ergebnisses von fünf innerparteilichen Abstimmungen aus. Getrübt wurde ihr Erfolg allerdings durch Anschuldigungen des ehemaligen Außenministers Marcelo Ebrard, der mit 25,6 Prozent auf dem zweiten Platz gelandet war. Der Unterlegene beschwerte sich über angebliche Unregelmäßigkeiten und forderte, den Auswahlprozess zu wiederholen. Als die Parteiführung das Ergebnis nach Prüfung der Vorwürfe für endgültig erklärte, kündigte Ebrard an, am Montag über »weitere Schritte« entscheiden zu wollen. Laut Reuters schloss er auf Nachfrage nicht aus, sich dem rechtssozialdemokratischen »Movimiento Ciudadano« (MC) anzuschließen, der einzigen Oppositionspartei, die noch keinen Präsidentschaftskandidaten benannt hat. Die anderen bei der Morena-Kandidatenkür unterlegenen Bewerber bestätigten indes, dass der Auswahlprozess transparent gewesen sei, und forderten Ebrard auf, nicht den Wahlsieg der Partei zu gefährden.

»Lasst uns nicht leichtfertig handeln, wir brauchen alle, auch den Genossen Ebrard«, sagte Ricardo Monreal, der als Vorsitzender der Morena-Fraktion im Senat, ebenfalls gegen Sheinbaum verloren hatte, nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Er werde für die Kandidatin kämpfen, »wo immer ich bin, damit unsere Bewegung im Jahr 2024 den Sieg erringt«, erklärte der Senator. Der Morena-Vorsitzende Mario Delgado unterstrich, die Einheit sei eine Voraussetzung, um das Projekt von López Obrador zur »Transformation des öffentlichen Lebens« fortführen zu können und Mexiko »zu einem demokratischeren, wohlhabenderen und gerechteren Land zu machen«. Auch die Gewinnerin rief zur Geschlossenheit auf. »Unsere Einigkeit ist grundlegend für den Erfolg«, erklärte Sheinbaum in Anspielung auf Ebrards Anschuldigungen und die Risiken einer Spaltung. Meinungsumfragen zufolge hat Morena derzeit die größten Chancen, die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr zu gewinnen. Die Regierungskoalition verfügt über eine solide Mehrheit im Parlament und regiert in 23 der 32 Bundesstaaten.

Sheinbaum war in den 1980er Jahren eine der Anführerinnen studentischer Proteste an der Autonomen Universität, wo sie als erste Frau Mexikos im Fachbereich Umwelttechnik promovierte. Ihre politische Karriere begann sie im Jahr 2000 als Umweltministerin von Mexiko-Stadt unter dem damaligen Bürgermeister López Obrador, den sie auch bei der Gründung von Morena unterstützte. 2018 wurde Sheinbaum dessen Nachfolgerin. Im Juni dieses Jahres trat sie als Bürgermeisterin der über neun Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt zurück, um sich für die Präsidentschaftskandidatur zu bewerben. Sheinbaum kündigte an, den progressiven Kurs von López Obrador zur Stärkung der Unabhängigkeit und Integration der lateinamerikanischen Staaten fortzusetzen. Ihre Konkurrentin Xóchitl Gálvez, die – offiziell parteilos – für die christdemokratische »Partido Acción Nacional« (PAN) im Kongress sitzt, steht für politische Vorstellungen rechter Parteien, deren fast hundert Jahre dauernde Dominanz erst die Wahl von López Obrador im Jahr 2018 beendet hatte.