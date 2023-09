Projekt Ballhaus Stil ist seine Sache nun doch nicht: Österreichs Exkanzler Kurz mit Humvee

Am 21. September wird »Projekt Ballhausplatz« in den österreichischen Kinos anlaufen. Ein Film über den Masterplan, durch den die konservative ÖVP mit Sebastian Kurz an der Spitze zurück an die Machthebel der Republik kommen wollte: den Sitz des Bundeskanzlers am Ballhausplatz. Der Dokumentarfilm von Kurt Langbein zeichnet den Weg von Kurz als Wien-Chef der Jungen Volkspartei 2010 zum Integrationsstaatsekretär, Außenminister, Bundeskanzler und schließlich zu seinem Rücktritt im Oktober 2021 nach. Kurz war das Aushängeschild der »neuen Konservativen« in Europa. Er rühmte sich, die »Westbalkanroute« geschlossen zu haben, sprach als CSU-Festredner und wurde vom deutschen Boulevard als rechtskonservative Alternative zu Angela Merkel gefeiert. Politisch orientierte er sich zusehends Richtung Osten und führte Österreich in Asylfragen an die Visegrád-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) heran.

Begonnen hat alles mit einem Fotoshooting auf einem schwarzen Hummer-SUV, umringt von zwei jungen Frauen in schwarzen Lederhotpants und kniehohen Stiefeln vor einem Wiener Szenelokal: »Wir sind hier in unserer natürlichen Umgebung«, spricht ein blutjunger Kurz in die Kamera. Dies nimmt Langbein zum Anlass, um chronologisch dessen Geschichte nachzuzeichnen. Politiker und Journalisten kommen reichlich zu Wort, seine Weggefährten aus der ÖVP haben Interviewanfragen durchwegs abgelehnt. Kurz selbst stolperte über mehrere Korruptionsaffären, mehrere Verfahren laufen. Ein Monat nach Filmstart ist der erste Prozessbeginn. Der letzte Akt in der Saga Kurz ist aber noch nicht geschrieben. Der Hauptprotagonist ist fest davon überzeugt, den Prozess ohne Schuldspruch zu überstehen und arbeitet intensiv am Comeback.

Finanziert wird er dabei vom US-Tech-Milliardär Peter Thiel. Der Unterstützer von Donald Trump und Boris Johnson nahm Kurz nach seinem Rücktritt auf. Was er da arbeitet, weiß niemand so genau. In Israel führt der Exkanzler ein Startup für künstliche Intelligenz und Cybersecurity mit Shalev Hulio, Ex-CEO der Spionagefirma NSO, dem »Pegasus«-Entwickler. Für seine politische Rückkehr wurde Anfang 2022 die SK Management GmbH ins Leben gerufen. Firmensitz ist Burgschleinitz im niederösterreichischen Waldviertel – Wohnort seiner Eltern. Später kam eine Wiener Niederlassung dazu. Hier arbeiten seine engsten Vertrauten: Elisabeth Köstinger, einst ÖVP-Generalsekretärin, und Gernot Blümel, Wiener Landesparteiobmann, dessen Frau während Hausdurchsuchungen gerne mit Blümels Laptop im Kinderwagen spazieren geht.

Da die Regierung sie noch vor den EU-Wahlen durchführen möchte, könnten die nächsten Parlamentswahlen bereits im April 2024 stattfinden. Dass Kurz als ÖVP-Spitzenkandidat oder mit eigener Liste antreten könnte, liegt wohl an der ÖVP. Derzeit gibt es aus den Bundesländern noch Widerstand, doch sinken die Konservativen in den Umfragen weiter auf unter 20 Prozent. Dadurch könnten die Rufe lauter werden, ihn als alten neuen Messias zurückzuholen.

Um sich selbst zu huldigen, wurde kurzfristig ein zweiter Film produziert: »Kurz – Der Film« startet an diesem Freitag in den Kinos. Ein unkritischer Blick auf Kurz, der ohne Filmförderung auskam. Angeblich kommen die Financiers aus Deutschland. Regie führte Sascha Köllnreiter, der sonst Dokumentationen für das Medienimperium von Red Bull und Servus TV dreht. Zur Premiere am Mittwoch kamen alle wichtigen Mitglieder der ÖVP und ließen ihren Exkanzler hochleben. Im Gegensatz zum kritischen »Projekt Ballhausplatz« war die jW zur Pressevorführung von »Kurz – Der Film« nicht geladen.