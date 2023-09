Gilles Bader/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa Ständige Spannungen: Armenische Soldaten an der Frontlinie zu Aserbaidschan (Aravus, 2.2.2023)

Armenien hat vor der Möglichkeit neuer Feindseligkeiten von seiten Aserbaidschans gewarnt. Premierminister Nikol Paschinjan sagte am Donnerstag in Jerewan, das Nachbarland verstärke seine Truppen im Grenzgebiet und plane offenbar eine militärische Provokation. Gleichzeitig versicherte Paschinjan, sein Land sei weiter bereit, auf Grundlage bestehender Vereinbarungen die Zugehörigkeit der Exklave Bergkarabach zu Aserbaidschan anzuerkennen, wenn Baku die Sicherheit der armenischen Bevölkerung dort garantiere.

Die bisherigen Vereinbarungen reichen Aserbaidschan aber offenbar nicht mehr aus. Das Land erhöhte die Voraussetzungen für einen Friedensschluss mit Armenien. Präsidentenberater Hikmet Hadschijew sagte der Agentur Arab News, Voraussetzung für eine Lösung des Konflikts sei, dass Armenien sich für frühere Verbrechen an der aserbaidschanischen Bevölkerung des Grenzgebiets entschuldige. Er warf Jerewan vor, seit Jahrzehnten Hass und Rassismus gegen Aserbaidschan zu verbreiten.

Hadschijew bestritt nicht die von Jerewan beklagte humanitäre Situation in dem seit Anfang des Jahres von allen Zufuhren aus Armenien abgeschnittenen Bergkarabach. Er machte dafür allerdings Armenien verantwortlich. Dieses habe über die derzeit einzige Verbindungsstraße durch den sogenannten Latschin-Korridor Waffen für die Regierung in Stepanakert zu schmuggeln versucht. Dies habe Aserbaidschan nicht hinnehmen können und deshalb einen Grenzkontrollpunkt – faktisch einen Grenzblockadepunkt – eingerichtet. Hadschijew schlug gleichzeitig vor, eine alternative Versorgungsroute direkt aus der aserbaidschanischen Stadt Agdam nach »Khankendi« vor – so die aserbaidschanische Bezeichnung für die arzachische Hauptstadt Stepanakert. An der von karabachischer Seite gesperrten Grenze stehen seit inzwischen einer Woche zwei aserbaidschanische Lkw mit einer Ladung von 40 Tonnen Mehl für die eingeschlossene Region. Die Öffnung einer Versorgungsroute direkt aus Aserbaidschan würde allerdings die Bindung von Bergkarabach an Aserbaidschan demonstrieren und den armenischen Anspruch, die Region faktisch international zu vertreten, untergraben.

In dieser Situation bereitet Jerewan anscheinend einen politischen Kurswechsel vor. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass für den Dezember eine armenisch-US-amerikanische Militärübung geplant ist – zuvor hatte das Land seine Teilnahme an einem von Russland geleiteten Manöver der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), abgesagt. Und am Wochenende erklärte Paschinjan gegenüber der Zeitung La Repubblica aus Rom, es sei ein Fehler gewesen, dass sich Armenien für seine Sicherheit bisher ausschließlich auf Moskau verlassen habe. Heute liefere Russland keine Waffen und keine Munition mehr, weil es diese im Ukraine-Krieg selbst brauche. Offenbar sei Moskau dabei, sich aus dem Südkaukasus zu verabschieden. Es hat in Armenien seit längerer Zeit Verärgerung ausgelöst, dass die von Russland gestellte 2.000 Mann starke Friedenstruppe zur Garantie des Waffenstillstands von Ende 2020 weder gegen die Blockade des »Latschin-Korridors« durch Aserbaidschan vorgegangen ist noch offenbar die jüngsten bewaffneten Übergriffe der aserbaidschanischen Seite verhindert hat.

In Moskau lösten Paschinjans Äußerungen Verärgerung aus. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte, er sei mit Paschinjans Aussagen nicht einverstanden. Russland sei integraler Bestandteil dieser Region und spiele eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Lage. »Und wir werden diese Rolle auch weiterhin spielen.« Tatsächlich ist aber die Frage, mit welchen Mitteln Russland dort seinen Einfluss noch geltend machen will. Einstweilen unterhält es in Armenien noch eine Militärbasis mit etwa 5.000 Soldaten.