Auch erprobte Staatsdiener stehen im Handumdrehen im Ruf der »Russland-Nähe«: Nancy Faeser und Arne Schönbohm (Bonn, 8.8.2022)

Im November 2022 setzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Leiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ab, nachdem ihn der liberale Hofnarr Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung dem Verdacht ausgesetzt hatte, Kontakt zu russischen Geheimdiensten zu haben. Der Geschasste, Arne Schönbohm, nahm allerdings, obwohl als nunmehr frischgebackener Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung sehr weich gefallen, nicht einfach seinen Hut und ging, sondern erweist sich seither als harter Brocken: Im August forderte er vom ZDF 100.000 Euro Schadenersatz und eine Unterlassungserklärung, in der versichert werden soll, dass nicht mehr behauptet wird, Schönbohm habe bewusst in Kontakt mit russischen Diensten gestanden.

Auch für Faeser, die derzeit als Spitzenkandidatin der hessischen SPD im Landtagswahlkampf steht, wird die Angelegenheit mehr und mehr zum Problem. Im Raum steht der Vorwurf, sie habe den Verfassungsschutz in die Spur geschickt, um Material gegen Schönbohm zu sammeln, mit dem sich das eigene Handeln rechtfertigen lässt – nachdem sie ihn bereits ohne große Umstände entlassen hatte. Am Donnerstag sollte Faeser in einer auf Betreiben der Union kurzfristig anberaumten Sitzung des Bundestagsinnenausschusses erscheinen, um dort Fragen zu beantworten. Sie ließ sich von einer Staatssekretärin vertreten. Am Dienstag hatte Faeser ihre Teilnahme an einer Sitzung des Innenausschusses »aus medizinischen Gründen« abgesagt.

In der Bundestagsdebatte über den Etat des Innenministeriums ging Faeser am Donnerstag nachmittag in die Offensive. Die Vorhaltungen im Zusammenhang mit der Schönbohm-Entlassung wischte sie als »Theaterdonner« vom Tisch. »Ich verstehe ja, dass Sie in den kommenden Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen«, rief die Ministerin in Richtung der Unionsabgeordneten. Die Fraktion möge den Wahlkampf der hessischen CDU überlassen.

Nachgewiesen ist inzwischen freilich, dass Faeser mit dem, was die zuständige Abteilung ihres Ministeriums zu Schönbohm zusammengetragen hatte, unzufrieden war. Aus dem entsprechenden Vermerk, der am Dienstag bereits Thema im Innenausschuss war, geht auch hervor, dass Faeser forderte, gründlicher zu suchen. Im Plenum des Bundestages versicherte Faeser nun, es seien »keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden«. Diese Behauptung sei »völliger Blödsinn«. Ihr sei es um die »Cybersicherheit« gegangen. Sie habe das BSI »angesichts der aktuellen Bedrohung gestärkt«; dafür sei »eine Neuaufstellung an der Spitze notwendig« gewesen. Auffällig war immerhin, dass die Behauptung einer angeblichen »Russland-Nähe« Schönbohms, die den Hintergrund seiner Entlassung gebildet hatte, in der Rede der Ministerin keine Rolle mehr spielte.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, der nach der Ministerin sprach, beharrte trotz der Versicherungen Faesers darauf, es stehe weiter der »ernste Verdacht im Raum«, dass es eine »Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes« gegeben habe, um eine falsche Entscheidung im nachhinein zu rechtfertigen.