IMAGO/Sven Simon Aiwanger mit Wählern (Keferloh, 3.9.2023)

Seit knapp zwei Wochen sorgt die Causa Aiwanger für Diskussionen. Am Donnerstag befasste sich auch der Landtag in München mit den Vorwürfen gegen den Vizeministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Die Sitzung des sogenannten Zwischenausschusses geriet gut vier Wochen vor der Landtagswahl eher zu einem Austausch bekannter Argumente. Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP nahmen Aiwanger seine Reue nicht ab und warfen ihm »Rechtspopulismus« vor. Die Koalitionspartner CSU und FW bezeichneten die Vorwürfe zwar als gravierend, erklärten die Affäre aber für erledigt. Anträge von Grünen und SPD, Aiwanger zu entlassen, wurden erwartungsgemäß abgelehnt.

Der Zwischenausschuss war auf Antrag von Grünen, SPD und FDP einberufen worden – das geschah überhaupt erst das siebte Mal in der Geschichte des Landtags. Dieses spezielle Gremium ist in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig; ihm gehören aktuell 51 der insgesamt 205 Abgeordneten an. Dass die Debatte wenig Neues ergab, lag auch daran, dass Aiwanger selbst nicht das Wort ergriff. Er saß lediglich mit versteinerter Miene auf seinem Platz. Anträge der Opposition für eine förmliche Befragung Aiwangers und von Ministerpräsident Markus Söder hatten die Regierungsfraktionen mit dem Hinweis abgelehnt, damit sei offenbar eine »kleine Showeinlage« intendiert.

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn warf Aiwanger vor allem den Umgang mit dem Vorwurf vor, als Schüler ein faschistisches Flugblatt in der Schultasche mitgeführt zu haben. Es sei ein »merkwürdiger Widerspruch«, dass Aiwanger den Vorfall in der Schulzeit einerseits als »einschneidendes Erlebnis« bezeichne, sich andererseits an fast nichts mehr dazu erinnere. Aiwanger kenne »offenbar keine roten Linien«, wiegle die Menschen auf, um »daraus Profit zu schlagen«. Der SPD-Mann verwies auf die Rede bei der »Heizungsdemo« in Erding, bei der der FW-Chef gesagt hatte, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sah das ähnlich. Aiwanger habe in der Affäre »viele Fragen offengelassen«, die Unklarheit sei schmerzhaft. Es sei zudem »brandgefährlich«, dass er »das Lied der Rechtspopulisten« mitsinge, denn das mache »den Chor nur lauter«. Als stellvertretender Ministerpräsident sei Aiwanger »nicht mehr tragbar«, und es sei bedauerlich, dass Söder aus Machtkalkül an ihm festhalte, so Schulze. FDP-Fraktionschef Martin Hagen kritisierte, Aiwanger habe sich »als Opfer einer Medienkampagne inszeniert«. Er habe einen »Mangel an Sensibilität für die Schoah« gezeigt. Tobias Reiß, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion, verteidigte Söders Entscheidung. Diese habe er »mit Augenmaß und Haltung« getroffen und sich dabei nicht von »Geschrei« der Opposition beeindrucken lassen. »Unser Ministerpräsident hat nicht taktiert, sondern er hat tatsächlich den Takt der Aufklärung vorgegeben«, so Reiß. FW-Fraktionschef Florian Streibl erklärte, Aiwanger habe sich von dem Flugblatt distanziert und sich »mehrfach aufrichtig entschuldigt«. Für eine Entlassung sei der Vorgang nicht schwerwiegend genug.

Unterdessen scheint sich zu bestätigen, dass der Vorgang Aiwanger und seiner Partei eher nützt als schadet. In der ersten Umfrage seit Bekanntwerden der Vorwürfe haben sich die Werte der Freien Wähler sichtbar verbessert. In einer Erhebung des Instituts INSA verbuchten sie vier Prozentpunkte mehr und kommen nun auf 15 Prozent. Der frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi schrieb dazu am Mittwoch bei X (vormals Twitter), viele Menschen seien »erschöpft von den Wellen politischer Empörung und wie wenig mediale und politische Debatten um Probleme wie die kaputte Infrastruktur oder bezahlbare Mieten kreisen«. Man solle nicht glauben, dass man »Landtagswahlen durch Debatten über Naziparolen in der Jugend gewinnt«.