IMAGO/ZUMA Wire Vor einer Sitzung der G7 im Juli in Hiroshima, Japan

Der Leiter der Münchner »Sicherheitskonferenz«, Christoph Heusgen, spricht sich anlässlich der Erweiterung des Staatenbündnisses BRICS für einen parallelen Ausbau der G7 aus. Er halte es »für wichtig«, dass auch die Gruppe der sieben einst stärksten Industrienationen – die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada – neue Mitglieder aufnehme, sagte Heusgen am Donnerstag in Berlin. Einer der Gründe sei, dass »das relative Gewicht, vor allem das wirtschaftliche Gewicht« der G7-Staaten zurückgehe. In der Tat weisen die BRICS seit vergangenem Jahr eine – nach Kaufkraftparität berechnet – größere Wirtschaftsleistung auf als die G7; mit der BRICS-Erweiterung wächst ihr Vorsprung noch mehr. Nähmen die G7 ebenfalls weitere Länder auf, dann könne das »die Schlagkraft des G7-Formats erhöhen«, erläuterte Heusgen. Als potentielle Neumitglieder kämen Südkorea und Australien in Frage.

Heusgens Vorstoß ist nicht wirklich neu. Bereits vor gut drei Jahren plädierte der damalige britische Premierminister Boris Johnson dafür, zu den G7 drei weitere Staaten hinzuzuziehen und ein neues D10-Format zu schaffen. D sollte für Demokratien stehen und dem neuen Pakt ein wenig Glanz verleihen. Johnson hatte ebenfalls Südkorea und Australien und darüber hinaus Indien als Beitrittskandidaten im Visier. Politisch ging es ihm darum, die allzu starke Fokussierung der G7 auf die alte transatlantische Welt, die im heraufziehenden pazifischen Jahrhundert nicht unbedingt förderlich ist, durch die Integration dreier Staaten aus Asien und der Pazifikregion aufzubrechen. Der Vorschlag wurde geraume Zeit in Fachkreisen debattiert, scheiterte aber letztlich an inneren Widersprüchen. Vor allem Berlin und Paris sperrten sich gegen die Pläne, um die wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zu China nicht zu gefährden. Tokio wiederum lehnte Südkoreas Beitritt wegen alter Rivalitäten ab. Die jüngste Zuspitzung der globalen Spannungen könnte die Widerstände allerdings schwächen.