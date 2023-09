Silas Stein/dpa »Wir reden da über Stahl und Chemie, über Kupfer und Aluminium, über Glas, Keramik, Zement ...« – diesen Branchen drohe »sehr, sehr großer Schaden«, barmen die Länderfürsten (Zementwerk in Baden-Württemberg)

Am Donnerstag haben die Regierungschefs der 16 Bundesländer einen »Brückenstrompreis« zur Entlastung energieintensiver Unternehmen gefordert. In seltener Einigkeit verabschiedeten sie eine »Brüsseler Erklärung« – die Länderchefs hatten gerade einen Trip in die EU-Hauptstadt auf dem Programm.

»Die infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gestiegenen Energiekosten stellen ein akutes Hemmnis für die Erholung der Konjunktur und die Rückkehr der Industrieproduktion auf Vorkrisenniveau dar«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa aus dem Papier. »Es muss daher den Mitgliedstaaten für einen Übergangszeitraum möglich sein, einen wettbewerbsfähigen Brückenstrompreis vor allem für energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen zu etablieren, bis bezahlbare erneuerbare Energien in hinreichendem Umfang zur Verfügung stehen.«

Im Klartext: Die Steuerzahler sollen für ausgewählte Unternehmen den verbilligten Strompreis über einen noch festzulegenden Zeitraum hinweg finanzieren. Bis dann (irgendwann einmal) das erträumte Ziel erreicht wäre. Die Realität sieht anders aus. Nach einer »technischen« Rezession zu Jahresbeginn und Stagnation der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal rutscht Deutschlands Industrie immer tiefer in die Krise.

Im Juli sank die Produktion im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vormonat erneut – diesmal um 0,8 Prozent. Im Jahresvergleich belief sich der Rückgang sogar auf 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig herrscht Flaute bei den Aufträgen. Obwohl die Krise vorhersehbar war, hat die Politik lange nichts getan. Inzwischen ahnen immerhin die Berater des Wirtschaftsministers und die der Landesregierungen: Sie ist Realität.

Bereits im Frühjahr 2022 war klar, dass ein Industrieland mit starker Exportabhängigkeit nicht gleichzeitig eine Energiewende mit Ausstieg aus der Atomkraft und der Kohle verkraften und einen Wirtschaftskrieg gegen den bis dahin wichtigsten Lieferanten von fossilen Energieträgern führen kann. Die erwähnten »Energiekosten« sind nämlich nicht exakt »infolge des russischen Angriffskrieges« gestiegen, sondern aufgrund der verhängten Sanktionen des Westens gegen Russland. Doch irgend etwas muss die Politik tun. Immerhin ist laut aktueller Umfragen deutlich mehr als die Hälfte der BRD-Bürger der Meinung, dass die Bundesregierung mit Blick auf die Wirtschaft einen schlechten Job macht. Aber sind Subventionen dieser Art überhaupt eine Option?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scheint (noch) nicht überzeugt. Und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich von seinen Ministerialen sagen lassen, dass kein Geld mehr vorhanden sei. Die Alternative wäre eine drastische weitere Verschuldung, vor allem wenn man außerhalb des Etats gehaltene Positionen wie das Bundeswehr-»Sondervermögen« mit einbezieht. Steuererhöhungen würden kaum stabilisierend wirken. Allein die zum Jahresende auslaufende ermäßigte Umsatzsteuer im Gastgewerbe wird laut dem zuständigen Lobbyverband zu Geschäftsaufgaben und Insolvenzen im großen Stil führen.

Bliebe der Sozialkahlschlag. Bereits der aktuell im Bundestag diskutierte Haushalt 2024 enthält zahlreiche entsprechende Kürzungen. Aber die Kriegstreiber von SPD, FDP, Grünen und Union können beruhigt sein: Nur bei der Bundeswehr wird nicht »gespart«.