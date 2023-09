Paderborn. Fußballzweitligist SC Paderborn hat sich nach der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens in Spanien zu seinem Trainer Lukas Kwasniok bekannt. »Nun besteht Klarheit für alle Beteiligten«, sagte SCP-Präsident Thomas Sagel am Dienstag in einer Stellungnahme des Klubs. Demnach hätten die spanischen Behörden das Verfahren gegen den 42jährigen ohne Anklageerhebung oder eine Geldstrafe eingestellt. Der Paderborner Chefcoach war im Mai nach Mallorca gereist und dort festgesetzt, nach wenigen Stunden ohne Auflagen indes wieder freigelassen worden. (dpa/jW)