Belgrad. Für den Deutschland-Achter hat die Ruder-WM in Belgrad mit einem Dämpfer begonnen. Im Vorlauf der Titelkämpfe musste sich das DRV-Paradeboot am Dienstag mit dem dritten Platz hinter Australien und den USA begnügen. Damit verpasste die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr den direkten Einzug in das Finale und muss am Freitag in den Hoffnungslauf. Nach dem wenig ermutigenden WM-Start gerät auch die angestrebte Qualifikation für die Olympische Spiele 2024 in Gefahr. (dpa/jW)