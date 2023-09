New York. Die Tennisweltranglistenzweite Aryna Sabalenka hat bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Die 25 Jahre alte Belarussin gewann am Montag (Ortszeit) gegen die Russin Darja Kassatkina in 75 Minuten mit 6:1, 6:3. Durch die Achtelfinalniederlage der topgesetzten Titelverteidigerin Iga Świątek aus Polen wird Sabalenka nach dem Grand-Slam-Turnier in New York erstmals in ihrer Karriere die Führung in der Weltrangliste übernehmen.

In der Runde der besten acht ist sie gegen Zheng Qinwen erneut klare Favoritin. Die 20 Jahre alte Chinesin bezwang die Weltranglistenfünfte Ons Jabeur aus Tunesien überraschend klar in 82 Minuten mit 6:4, 6:2. Zheng steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. In einem weiteren Duell der Runde der besten acht treffen Wimbledonsiegerin Markéta Vondroušová aus Tschechien und Madison Keys aus den USA aufeinander.

Vor Jabeur waren mit Świątek und der Weltranglistendritten Jessica Pegula aus den USA bereits weitere Titelanwärterinnen im Achtelfinale ausgeschieden. Auch die an Nummer vier gesetzte Jelena Rybakina aus Kasachstan ist nicht mehr dabei. (dpa/jW)