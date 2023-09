IMAGO/Beautiful Sports Sondre Guttormsen (Norwegen) im Stabhochsprungwettbewerb des Istaf

Das Internationale Stadionfest Berlin (Istaf) besitzt eine über einhundertjährige Tradition. Erstmals am 3. Juli 1921 ausgerichtet, fand es ab 1937 regelmäßig statt und wird seit 1955 jährlich im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Doch hat das größte deutsche Leichtathletikmeeting schon bessere Tage gesehen, als es mit dem Status des Finalortes von 1993 bis 1997 zu den »Golden Four« und danach zur »Golden League« gehörte. Noch im Jahr 2007 war das Olympiastadion mit 70.253 Zuschauern ausverkauft. Meist bot es kurz nach dem jeweiligen Saisonhöhepunkt eine Show der weltbesten Leichtathleten, wobei in einer dreistündigen kompakten Veranstaltung ein Höhepunkt den nächsten jagte. Mit dem geringeren Status als Bestandteil der »World Challenge« seit 2010 und der »World Athletics Continental Tour« seit 2020 sowie angesichts des medaillenlosen WM-Auftritts der Deutschen zuletzt in Budapest scheinen diese goldenen Zeiten vorbei zu sein. Im Jahr 2023 ist das weite Rund mit 34.500 Zuschauern nicht einmal zur Hälfte gefüllt.

Als hochkarätigster Wettbewerb präsentierte der Stabhochsprung der Männer fünf Athleten mit persönlichen Bestleistungen jeweils über sechs Meter. Es siegte der WM-Zweite Ernest John Obiena (Philippinen) mit im dritten Versuch überquerten 5,92 Metern.

Über die 5.000 Meter der Frauen versuchte die WM-Zweite Letensenbet Gidey (Äthiopien), sich den Weltrekord zurückzuholen, den sie über die doppelte Distanz in ihrem Besitz führt. Obwohl ihr die Bestmarke letztlich nicht gelang, bestach die 25jährige mit 14:08,79 Minuten und konnte sich mit dem Meetingrekord und der drittschnellsten je gelaufenen Zeit trösten.

Im Diskuswerfen der Frauen brillierte die Olympiasiegerin und WM-Silbermedaillengewinnerin Valarie Allman (USA) mit der Weltjahresbestweite von 70,47 Metern, wobei sie bei ihrer dritten Istaf-Teilnahme zum dritten Mal die 70 Meter übertraf und sich augenscheinlich in Berlin sehr wohl fühlt. Rang zwei sicherte sich mit 64,90 Metern die Olympiazweite Kristin Pudenz (SC Potsdam), die nach ihrem sechsten Platz bei der WM wieder etwas Aufwind verspürt. Ein wenig Hoffnung für die deutsche Leichtathletik in einer Disziplin, die von den Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Evelin Jahl, Martina Hellmann, Ilke Wyludda und Franka Dietzsch über viele Jahre dominiert wurde.

Höhepunkt des Tages aus deutscher Sicht war der Sieg von Europameister Julian Weber (USC Mainz) mit 84,09 Metern im Speerwerfen – ein Trostpflaster für ihn nach der unglücklichen »Holzmedaille« bei der WM. Zu einem Trauerspiel wurde der Wettbewerb für den Olympiasieger von 2016 und Europameister von 2018, Thomas Röhler (LC Jena). Nach langer verletzungsbedingter Leidenszeit kam der 31jährige mit nur 71,99 Metern auf Platz neun und blieb mehr als 20 Meter hinter seiner persönlichen Bestweite von 93,90 Metern zurück.

Bemerkenswert ist der Erfolg von Jean Paul Bredau (SC Potsdam) in 44,96 Sekunden und persönlicher Bestleistung über die 400-Meter-Distanz, denn für mehr als 20 Jahre war es keinem Deutschen gelungen, die Stadionrunde unter 45 Sekunden zu absolvieren. Ebenfalls Grund zur Freude hatte der Zweitplazierte Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), der mit 45,05 Sekunden auch eine neue persönliche Bestzeit aufstellte. Parallel übertrumpfte im Frauenrennen auch Alica Schmidt (SCC Berlin) in 52,07 Sekunden ihre persönliche Bestmarke. Das 24jährige Model hat 4,4 Millionen Instagram-Follower und lukrative Puma- und Boss-Sponsorenverträge, einzig an internationalen Topplazierungen mangelt es.

Den 200-Meter-Lauf der Männer beendete in Abwesenheit der Weltelite Joshua Hartmann (ASV Köln) in 20,14 Sekunden als Sieger. Bei der WM war er über eine Touristenrolle nicht hinausgekommen und schon im Vorlauf ausgeschieden. Zu allem Übel hatte er auch durch einen Stabverlust die Vier-mal-100-Meter-Staffel platzen lassen. Von seiner Leistung im Olympiastadion zeigte er sich selbst am meisten begeistert, indem er nach dem Finish sein Namensschild abriss, um es während des anschließenden Interviews permanent in die Kamera zu halten.