Taranta Babu Nach Angriff: Das linke Kulturzentrum »Taranta Babu« in Dortmund

In der Nacht zum 26. Oktober vergangenen Jahres kam es zu einem nächtlichen Angriff auf das linke Kulturzentrum »Taranta Babu« in Dortmund. Zwei vermummte Personen zerstörten mit Backsteinen die großen Schaufensterscheiben am Buchladen des »Taranta Babu« und schlugen anschließend zwei kleinere Fenster an der Cafétür ein.

Nun wurde Ende August einer der beiden Täter zu einer Geldstrafe verurteilt. Dennis A. aus Duisburg muss 80 Tagessätze à 40 Euro zahlen. Es handelt sich um ein recht mildes Urteil, das unter einer Vorstrafe bleibt. Dabei wird das Gericht berücksichtigt haben, dass A. bislang nicht vorbestraft ist. Nach der Motivation für diese Attacke, von der das »Taranta Babu« über die Jahre viele trafen, wurde nicht gesucht, die Frage bleibt einfach offen. A. war in der Nacht des Angriffs unmittelbar nach der Tat von Gästen und Personal gestellt und der Polizei übergeben worden. Der zweite Angreifer konnte entkommen. Am nächsten Morgen meldete sich ein anonymer Anrufer im Laden mit den Worten, es sei noch nicht vorbei. In zeitlicher und räumlicher Nähe gab es zudem auch Angriffe auf eine weitere Kultureinrichtung, ob ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

Dennis A. ist allerdings für Antifaschisten der Region kein Unbekannter. »A. ist seit längerer Zeit fester Bestandteil des extrem rechten und gewaltbereiten Umfelds um Steven Feldmann und pflegt enge, freundschaftliche Beziehungen in die Szene«, erklärt die Dortmunder Mean Streets Antifa (MSA) in einer Stellungnahme. So präsentiert sich der Duisburger in sozialen Netzwerken stolz mit weiteren Neonazis. Ein Beweis für enge Verbindungen zur Dortmunder Neonaziszene ist ein Post des einschlägig bekannten Steven Feldmann, der ein Foto von sich mit A. an dessen Geburtstag veröffentlichte.

Ebenfalls auf Instagram dokumentiert ist ein Besuch Dortmunder Neonazis bei A. in Duisburg. Die MSA berichtet außerdem, dass A. in der Vergangenheit einschlägige Events besucht habe, wie das illegale Dortmunder Kampfsportevent »Schlagabtausch« – kurz »SA«. In mindestens einem Fall waren Neonazis zu diesem Zweck in eine stillgelegte Industriehalle eingedrungen und hatten später Bilder ihres »Events« veröffentlicht.

Obwohl all dies bekannt und nachlesbar ist, stellten Gericht und Staatsanwaltschaft die fehlenden Vorstrafen in den Vordergrund und wollten einem offenkundig neonazistischen Tatmotiv wohl nicht so recht auf die Spur kommen. Auf den Hinweis der Richterin, dass sich ein Geständnis positiv auf die Höhe der Strafe auswirken würde und die Beweislast ohnehin erdrückend sei, brach A. sein Schweigen und gestand den Angriff auf das »Taranta Babu«. Das Verfahren wurde daraufhin nach nicht einmal einer Stunde beendet.

Das Verhalten des Gerichts sorgte dann auch für Unverständnis bei den auf der Zuschauertribüne sitzenden Unterstützern des »Taranta Babu«. Dass eine in Duisburg lebende Person zufällig mitten in der Nacht völlig wahllos ein überregional bekanntes linkes Kulturcafé angreift, erscheint angesichts der dokumentierten faschistischen Gesinnung des gestellten Angreifers zu weit hergeholt.

Das Amtsgericht erklärte auf Anfrage des Nachrichtenportals Nordstadtblogger, dass ihnen die »für eine politisch motivierte Tat sprechenden Indizien« nicht ausgereicht hätten. Zudem bestünden für die polizeiliche Einschätzung des Verurteilten andere Maßstäbe als für die Überzeugungsbildung des Gerichts.