Jarno Kuusinen/All Over Press Finland/imago Politischer Künstler von Weltrang: Roger Waters (Helsinki, 2019)

Geboren im englischen Ort Great Bookham vor achtzig Jahren, aufgewachsen in Cambridge, hörte Roger Waters viel Blues, Rhythm ’n’ Blues, die darauf basierenden neuen Musiken jener Tage. Er spielte Gitarre in verschiedenen Gruppen, landete schließlich in London, wo er 1962 ein Architekturstudium aufnahm, traf mit Rick Wright und Nick Mason zusammen, sie gründeten eine Band. Als 1964 Syd Barrett einstieg, wechselte Waters auf E-Bass, und nach mehreren Vorläufern entstand schließlich Anfang 1966 Pink Floyd. Der Rest ist bekannt. Dass der durchgedrehte Barrett durch David Gilmore ersetzt wurde und auch, dass Waters ab den Siebzigern, seit den Megaerfolgsalben »Wish You Were Here« und »Dark Side of the Moon«, nahezu alle Texte und große Teile der Musik für Pink Floyd und seine späteren Solowerke schrieb, darunter »Amused to Death« und »Is This the Life We Really Want?« – die Hundertgenerationenfrage, ob wir wirklich so leben, wie wir leben wollen.

Auf dem im Spiegel (14/2023) gedruckten Schwarzweißfoto sind zwei langhaarige Männer zu sehen. Nebeneinander sitzend, blicken sie, die Augen weit aufgerissen, in die Kamera, Tilman Fritsch mit Stirnband, Roger Waters mit Zigarette, einer zeigt auf den anderen, vermutlich zwei Scherzbolde, gut drauf, jedenfalls deutlich bemüht, irgendwie ernsthaft zu wirken, was aber nicht so recht gelingt. Das Bild ist 50 Jahre alt, und der inzwischen 82jährige Fritsch erzählt dazu eine schöne Story über Waters, aufschlussreich für dessen Verhältnis zur Umgebung, auch damals noch, als er bereits weltberühmt war.

Also, Fritsch lernte Waters und dessen Frau Judy zufällig kennen, ahnungslos, um wen es sich handelt. Das sei in einem griechischen Kafenion am Golf von Pagasai gewesen, und er habe ihm dann bei der Suche nach einem Haus geholfen. »Sie wohnten ein paar Tage bei uns«, erinnert sich der Deutsche aus Heiligenhafen, der Waters dann fragte, wie dieser sein Geld verdiene. Antwort: »Ich spiele Gitarre in einer Band, allerdings nicht besonders gut.« Wie die Band heiße? »Pink Floyd.« Fritsch, der Ahnungslose, daraufhin: »Nie gehört.« Er komme aus einem »klassischen Haushalt«, und außerdem hätten sie hier – er lebte mit seiner Familie schon einige Jahre in der Ecke – auch keinen Strom. Doch sobald sie diesen hätten, »werde ich mir deine Sachen anhören«. »Gut«, sagte Waters, »ich bin sehr von Vivaldi inspiriert.«

Das Haus im Süden hat Waters immer noch, und früher kurvte er öfter mal mit seiner Mutter Mary durchs Dorf zum Einkaufen, Mary Duncan Waters, eine schottische Kommunistin und Lehrerin, die nie einen Hehl aus ihrer Weltanschauung machte. Ihren Mann Eric Fletcher Waters hatte sie fünf Monate nach der Geburt des zweiten Sohnes Roger am 6. September 1943 verloren. Eric Fletcher, Christ, Kriegsdienstverweigerer und Labour-Mitglied auf dem linken Flügel, hatte sich der britischen KP angeschlossen, überdachte seine pazifistische Position und zog schließlich in den Krieg gegen Hitler-Deutschland. Leutnant im 8. Bataillon der Royal Fusiliers, fiel er 31jährig bei Anzio in Italien, Februar 1944.

Den heranwachsenden George Roger Waters würde der Tod des Vaters ebenso prägen wie die Anschauungen der Mutter. Eine Ausbildung zum Marinekadetten brach er ab. Disziplin und Hierarchien waren nichts für ihn. Unehrenhaft entlassen, leitete er schließlich die Jugendgruppe der Antiatomwaffenbewegung Youth Campaign for Nuclear Disarmament in Cambridge. Und auch später als Künstler blieb er, wie er geworden war, und mit Sicherheit ist ein Großteil seines Werks autobiographisch beeinflusst. Es wird vermutet, dass die Figur des psychisch angeschlagenen Rockstars »Pink« aus »The Wall«, dem bis heute weltweit meistverkauften Doppelalbum, inspiriert ist davon: jene durch Entfremdung, Autoritäten, Zwänge deformierten Gefühle Pinks, die in einem antifaschistischen Statement der Befreiung von Hass und Repression kulminieren. Und der Befreiung von Kriegen.

Das womöglich Erstaunlichste an Waters’ Haltung ist nicht diese selbst, sondern dass sie mittlerweile nicht nur nicht mehr akzeptiert oder gar geteilt, sondern diffamiert und verfolgt wird. Waters ist sich treu geblieben, doch die Zeiten haben sich geändert. Gelenkt von Kräften, die diktieren wollen, was richtig und was falsch ist, dulden sie seine Meinung nicht mehr und greifen nicht nur ihn persönlich, sondern sein Schaffen an. Er sei während seiner Berlin-Konzerte im Mai in einer SS-ähnlichen Uniform aufgetreten, lautet ein Vorwurf, der einer bösen Satire würdig ist, stützt die Kostümierung doch dramaturgisch seit Jahrzehnten – auch bei der Aufführung von »The Wall« 1990 auf dem Potsdamer Platz – die Performance des Songs »In The Flesh«, der so zu einem unter die Haut gehenden Stück Antifaschismus ausgestaltet wird.

Inzwischen hat der deutsche Staat inklusive seines Polit- und Medienapparats mit einem auf israelkritische Positionen und die Solidarität mit Palästina ausgedehnten Antisemitismusbegriff international seine Nase weit vorn, wenn es um Zensurbegehren geht. Dass mit Waters, der die Boykottbewegung BDS unterstützt, auch die antirassistische Bewegung angegriffen und damit der Kampf gegen Antisemitismus geschwächt wird, scheint nicht zu interessieren.

Ignoranz als Zeitzeichen, »Sign o’ the times« (Prince), tragisch und bedrückend, wie auch der »Putinist«-Vorwurf gegen Waters. Der hat zwar angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine den Präsidenten Russlands als »Gangster« bezeichnet, doch auch die Ambitionen der waffenstarrenden NATO hinterfragt, und war schließlich auf Einladung Moskaus im Februar 2023 gar im UN-Sicherheitsrat aufgetreten: »Unserer Meinung nach ist die einzig vernünftige Vorgehensweise heute die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Ohne Wenn und Aber«, sagte er dort, ein pazifistisches Statement – und wurde verdammt.

Am 6. September feiert Roger Waters Geburtstag, immer noch Aktivist, ein Künstler von Weltrang. 16 Konzerte der »This Is Not a Drill«-Tour in Lateinamerika stehen im Oktober an, Waters’ Neuinterpretation des erfolgreichsten Pink-Floyd-Albums von 1973 »The Dark Side Of The Moon« ebenfalls, von dem er in der Berliner Zeitung (4./5.2.2023) meinte: »Es geht um die Stimme der Vernunft. Und die sagt: Was wichtig ist, ist nicht die Macht unserer Könige und Führer oder ihre sogenannte Verbindung zu Gott. Was wirklich wichtig ist, ist die Verbindung zwischen uns Menschen, der gesamten menschlichen Gemeinschaft.«