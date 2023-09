STAR-MEDIA/imago Facetten des Älterwerdens: Filters Sänger Richard Patrick (Batschkapp, Frankfurt am Main, 2016)

Es gibt Bands, die werden formiert, um genau einen Song zu machen. Weil sie aber Bands sind, machen sie unnötig weitere. Die Crash Test Dummies schlugen einmal ein, waren daraufhin verbraucht und nur noch zur Werbung für niederländischen Löchergouda gut. Den Bassbariton von Brad Roberts, wie er das schwelgerische Inhaltsvakuum »Mmm Mmm Mmm Mmm« murmelsingt, mögen auch nachfolgende Generationen noch hören, zumindest morgens aus dem Radio der Schulbusfahrerin.

Die Band Filter aus Cleveland (Ohio, USA) ist als One-Hit-Wonder auch noch ein geheimes. Das Quartett teilt damit das Schicksal seines Sängers und Ex-Nine-Inch-Nails-Gitarristen Richard Patrick, in Sachen Prominenz hintanzustehen. Denn der ist – und wird selbst für immer daran erinnert werden – der kleine Bruder von Schauspieler Robert Patrick, der seinerseits mit seiner Rolle als T-1000 im zweiten »Terminator«-Film von 1991 eine Popularität errang, die er wiederum trotz andauernder Hollywoodkarriere nie wieder erreicht hat.

Das Meisterwerk der 1993 gegründeten Filter ist, ohne sich gefährlich aus dem Fenster zu lehnen, »Where Do We Go from Here«; ein somnambules Stück, teilakustisch, wohltemperiert, das das Hadern des Menschen, jenes Wesens mit eingeschränkter Entscheidungsfreiheit vermittelt. Als Monade in einem Vers zu Beginn der Bridge eingewebt, heißt es schlicht: »I’m not so glad I met you.«

Viele freuten sich über die Bekanntschaft, als der Song auf der 2002er-LP »The Amalgamut« erschien. Aber nicht zu viele: Filter blieben unter ferner liefen, auch in jenem Umschlag von einem zum nächsten Jahrtausend, als die Ausläufer des Grunge, Bands wie Staind und Seether, kurz die Macht an der Gitarre hatten, sich aber schon Verfallsprodukte äußerten, die Alternative Rock ins Stadion umleiteten (heute nur noch ein Meme: Nickelback) und der Nu Metal längst zu seiner kurzen goldenen Ära Anlauf nahm.

Um so seltener, sagt schon der Name, trifft man auf die reifen Filter in den 2020er Jahren. Es sei denn, der Algorithmus schlägt es vor. Für ebenjene Nostalgikerblase haben Filter produziert: »Got my back up against the wall!«, heißt es im zweiten Track, unterlegt mit schwer verzerrtem Bass, und Richards steigt zum angerauten Tenor auf mit seiner durch die Zeit charmant verwitterten Stimme. Und das ist nun mal Midlifecrisis pur: Rücken. Eine Rückenstütze brauchen, hinter sich keinen Ausweg, aber einen Verrat wähnend. Ein Hin und Her zwischen zuwenig und zuviel Sicherheit im Leben. Schon zuvor war »The Drowning« ein kritisch nachhakendes Werk von und für die Vertriebenen aus dem Soundgarden, jener, die den Granden des Grunge nachrückten und von deren Generationsmitgliedern man oft so wenig überrascht ist, wenn sie mit »Fuck Greta«-Stickern und aus dem Kofferraum heraushängenden Zöpfen umherbrausen: »This man who’s drowning doesn’t want our help.«

Den Selbstmord pflegen Filter wiederum ungern: Ihren nicht vorhandenen Erfolg machen sie sich nicht nachträglich kaputt, indem sie das nächste fade Stadionrockalbum liefern, das niemand bestellt hat. Mit dem Stück »For the Beaten« übertreiben sie es dann aber doch mit den Einfällen, wenn Ionenstürme den Übergang von Strophe zu Kehrreim aufpeppen sollen, dadurch aber der hymnische ­Refrain fortgeweht wird.

Es folgen die Facetten und Typen des Älterwerdens: Die Beharrlichen, bei denen man nicht weiß, ob man das konsequent oder unbelehrbar finden soll, was sie tun und tun werden (»Say It Again«); die panischen Angsthasen, die zeitlebens tausend Tode sterben aus Furcht vor ebenjenem (»Burnt out the Sun«); und die Hängengebliebenen, die glauben, Trott und Schnitter auszutricksen, indem sie sich als »high as fuck« perpetuieren (»­Command Z«).

Parallel publizierten übrigens Asking Alexandria, die voreilige Abwrackprämie jenes Subgenres namens Metalcore, das sich im Anschluss an den Nu Metal Mitte der nuller Jahre dazu aufschwang, kleinere, aber um so enthusiastischere und langlebigere Kreise innerhalb der Popmusik für sich einzunehmen, ihr neuntes Studioalbum. Sie tauften es »Where Do We Go from Here?« und bezweckten keineswegs eine Hommage an die größte, nunmehr 21 Jahre alte Leistung von Filter. Aber sie erreichten sie doch, heißt es dort schließlich: »Where do we go from here? / I don’t wanna say goodbye yet / But I’ve been holding onto this for years.«