Eloisa Lopez/REUTERS Die Regierung von Diktatorenspross Marcos jr. will dem Preisauftrieb mit der Obergrenze ein Ende setzen

Es ist ein vielbeachteter Schritt. Auf Anordnung des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos jr. darf Reis, die Hauptnahrungsquelle in dem südostasiatischen Inselstaat mit seinen etwa 110 Millionen Einwohnern, seit Dienstag zu nicht mehr als einem von ihm festgelegten Maximalpreis verkauft werden. Dieser wurde mit 41 Philippinischen Pesos per Kilo (etwa 0,67 Euro) für normal aus den Mühlen kommenden Reis festgelegt und mit 45 Pesos für die spezielle Verarbeitungsstufe. Großes Aufatmen herrscht dabei in Regionen, in denen die Verkaufspreise noch kürzlich beim Doppelten gelegen hatten. So illustrierte der Philippine Star einen Bericht zum Preisdeckel von Sonnabend mit einem Bild aus der nördlich von Manila gelegenen Bergstadt Baguio.

Laut einem Bericht des regierungskritischen Portals Rappler hat sich sogar die National Economic and Development Authority (NEDA), ein ökonomisches Beraterteam des Präsidenten, voll hinter dessen Entscheidung gestellt, die für einen neoliberalen Politiker ungewöhnlich ist. Es gehe mit der »Executive Order No. 39« vom vergangenen Freitag um eine sofortige effektive Preissenkung und darum, weitere Preistreiberei durch Hortung zu verhindern, heißt es. Die Bevölkerung ist derweil aufgerufen, den Behörden alle Händler zu melden, die teurer verkaufen, als es der neue Preisdeckel vorgibt. Wie lange dieser in Kraft bleiben soll, ist bisher offen.

Im auf der Hauptinsel Luzon gelegenen Baguio hatten die Marktpreise Mitte August zeitweise sogar – je nach Sorte – bei 80 bis 100 Pesos gelegen. Grund für diese besonders drastische Teuerung sind vor allem regionale Versorgungsengpässe durch Taifun »Egay« (internationaler Name: »Doksuri«), der am 25. und 26. Juli über den nördlichen Bereich von Luzon hinwegzog und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde für schwere Verwüstungen sorgte. Fünf Menschen starben, darunter allein vier in der Region Cordillera, zu der Baguio gehört. Der Taifun verursachte Erdrutsche, die schweren Regenfälle überschwemmten zudem viele Äcker, so dass die Reisernte dort teils komplett vernichtet wurde.

Die Preisentwicklung für das Grundnahrungsmittel im Norden Luzons in den jüngsten Wochen mag ein besonders drastisches Beispiel sein. Aber auch in anderen Regionen hatten die Preise zuletzt eher bei 50 bis 65 Pesos gelegen, weshalb die Kappung gerade den Abermillionen im Land, die jeden Geldschein beim Einkauf dreimal umdrehen müssen und 60 Prozent ihres Haushaltseinkommens für Nahrungsgüter ausgeben, sehr gelegen kommt. Die jetzt geltenden maximal 41 oder 45 Pesos bewegen sich auf dem Niveau, das noch zu Jahresbeginn galt.

Die seither stetig angezogene monatliche Preissteigerung (bis 4,2 Prozent im Juli) hat ein ganzes Bündel an Ursachen. Extremwetterereignisse wie die für die Philippinen nicht ungewöhnlichen Taifune spielen dabei ebenso eine Rolle wie das Ausfuhrverbot, das wiederum der weltgrößte Reisexporteur Indien im Juli verhängt hatte und das den Preis auf dem Weltmarkt in die Höhe trieb. Auch der Krieg in der Ukraine wirkt sich weltweit negativ auf viele Preise aus.

Kaum eine traditionelle Mahlzeit auf den Philippinen kommt ohne Reis aus, eher wird bei den Beigaben gespart als bei dieser Grundlage. Das Problem: Der Inselstaat ist, auch aufgrund geographischer Gegebenheiten, nicht in der Lage, den Reisbedarf seiner Bevölkerung aus eigener Kraft sicherzustellen. Selbst in den Cordilleras im Norden Luzons wird zwar gerade bei den weltberühmten Reisterrassen von Bontoc und Banaue in sehr intelligenter Weise seit Jahrhunderten jedes kleinste dafür in Frage kommende Terrain für den Reisanbau ausgenutzt.

Auch das Wissenschaftsteam am Internationalen Reisforschungsinstitut (IRRI) in der Universitätsstadt Los Banos hilft mit seinen Erkenntnissen nicht nur in vielen anderen Ländern, sondern auch am Heimatstandort, beispielsweise auf Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren und verstärkt auf bestimmte Sorten zu setzen. Die Philippinen sind dennoch im großen Stil auf Reisimporte angewiesen.