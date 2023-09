Orbánist des Tages: Boris Palmer

Bernd Weißbrod/dpa Nicht ganz parteilos: Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen (30.6.2023)

Am Dienstag bekam Viktor Orbán Besuch von Boris Palmer. Der Fidesz-Politiker traf Tübingens Oberbürgermeister im Festsaal seiner selbstgezimmerten Kaderschmiede: Am Deutsch-Ungarischen Institut des Budapester Mathias-Corvinus-Collegiums sollte Palmer eine Rede halten – vor einem Publikum, das sich sehen lassen kann: Zu den führenden Köpfen in Orbáns rechtskonservativem Thinktank zählen Ex-Welt-Korrespondent Boris Kálnoky und auch Sebastian Kurz, der sich mit dem ungarischen Autokraten gerne über Techniken zum Schließen der »Balkanroute« austauscht; im ideologischen Grenzzaungeschäft mitmischen durfte bislang auch der amerikanische Talkradiostar Michael Knowles, der die nationalen Befestigungsanlagen mit christlichem Werten untermauerte – orbántreue Loyalisten bauen sie seither weiterhin aus.

Lechts und rinks kann man leicht velwechsern, wenn man Boris Palmer heißt: Der ehemalige Waldorf-Schüler aus dem Schoß der baden-württembergischen Grünen wähnte sich des Landes verwiesen, weil seine jüngsten Äußerungen zum N-Wort mit »Nazi raus«-Rufen quittiert wurden. Seither imaginiert er sich mit Davidstern auf der Brust und geht bei Markus Lanz zur Beichte. Was dort aus ihm sprach, war kein zur Räson gekommenes Geschichtsbewusstsein, sondern ein rasender Puls. Laut BILD.de konnte den erst ein Erfolgscoach wieder auf Normalniveau senken, trotz »neu entdeckter Lockerheit« aber fühlt Palmer sich weiter verfolgt. Orbáns megalomanes Projekt »Großungarn« könnte Zuflucht bieten – vom Weben jahrmarktkompatibler Teppiche mit den ungarischen Landesgrenzen anno 1848 bis zur Zerstörung der letztverbliebenen Holocaustgedenkstätten im Land: Palmer müsste bloß fortsetzen, womit Orbán vor mehr als zehn Jahren begann. Seine Brandrede am Mathias-Corvinus-Collegium könnte hierfür der Auftakt sein.