Kevin Lamarque/REUTERS Zerstörtes Leben für die Bewohner, Anlageobjekt für Kapitalisten: Spuren der Verwüstung in Lahaina (21.8.2023)

Es war der tödlichste Waldbrand seit mehr als 100 Jahren. Vor drei Wochen verwüstete ein Inferno den Ferienort Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui fast vollständig. Mindestens 115 Menschen kamen in dem Flammenmeer um, mehr als 380 Personen werden weiterhin vermisst. Die US-amerikanischen Behörden sind zuversichtlich, die Zahl bis Donnerstag auf unter 100 verringern zu können.

Die Aufgabe, vor der die Insel steht, ist gewaltig: Im Hafen von Lahaina sanken Boote und Schiffe; Öl und andere Giftstoffe traten aus, im Wasser schwimmen große Mengen an Unrat. »Wir arbeiten fleißig daran, den Menschen auf Maui zu helfen, sich von dieser Katastrophe zu erholen«, sagte Melanie Burnham von der US-Küstenwache am Montag gegenüber der Onlineausgabe der Maui News. Das Pacific Desaster Center geht davon aus, dass der Wiederaufbau von Lahaina umgerechnet mindestens 5,1 Milliarden Euro kosten wird.

Tourismus spielt als sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor auf Maui bei der Finanzierung eine tragende Rolle. Die ersten Gäste tummeln sich bereits wieder an den Stränden in Ferienorten wie Paia und Hana, die nicht direkt vom Feuer betroffen waren. Viele Einheimische standen in den vergangenen Jahren dem Tourismus kritisch gegenüber, weil sie ihn für die steigenden Lebenshaltungskosten auf Maui verantwortlich machen und sie selbst kaum von den Gästen profitieren. Ein anderes kontrovers diskutiertes Thema sind die Superreichen, die sich auf Maui Teilzeitresidenzen zugelegt haben. Etwa der Amazon-Gründer Jeffrey Bezos, der deutschstämmige Paypal-Erfinder Peter Thiel, Schauspieler Jim Carrey oder der Frontmann der Rockband Aerosmith, Steven Tyler. Dem Gründer und geschäftsführenden Vorsitzenden des Softwareunternehmens Oracle, Larry Ellison, gehört beinahe die gesamte, 364 Quadratkilometer große Insel Lanai, die genau gegenüber von Lahaina liegt.

Momentan versuchen ortsfremde Immobilienhaie, die Katastrophe auf Maui gewinnbringend auszunutzen. Sie machen Eigentümern in Lahaina unaufgefordert Angebote für deren verbrannte Grundstücke, berichtete AP am vergangenen Freitag. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, hatte bereits kurz nach dem Waldbrand den Erwerb von Grundstücken in Lahaina per Erlass verboten. Trotzdem besteht die Gefahr, dass viele Menschen auf Maui, die ihre Häuser verloren haben, das Angebot der Spekulanten annehmen und die Insel verlassen könnten. »Viele von uns befürchten, dass die Menschen unmittelbar nach einer Katastrophe nicht immer in der richtigen Geisteshaltung sind, um eine solch folgenreiche Entscheidung zu treffen«, sagte Sterling Higa, Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation »Housing Hawaii’s Future«, USA Today zufolge.

Die berühmte Talkmasterin und Medienmogulin Oprah Winfrey hat indes bereits lange vorher und völlig legal zugeschlagen. Im März kaufte ihre Firma Harpo Inc. auf Maui 350 Hektar Agrarland, berichtete Maui Now damals. Insgesamt besitzt Winfrey nun 400 Hektar, eine Fläche etwa so groß wie der Englische Garten in München und größer noch als der Central Park in New York. »Ich mag Oprah. Aber warum zum Teufel braucht man 400 Hektar auf Hawaii«, zitierte die Internetzeitung Atlanta Black Star im März einen User. Ein anderer verteidigte die Talkqueen: »Oprah ist eine US-amerikanische Staatsbürgerin, die Land in den Vereinigten Staaten kauft. Wenn das Land zum Verkauf steht, hat sie das Recht, es zu kaufen.«

Am Wochenende gründete Winfrey gemeinsam mit dem auf Hawaii aufgewachsenen Filmschauspieler Dwayne »The Rock« Johnson einen Hilfsfonds für die durch den Brand obdachlos gewordenen Menschen. Die beiden Prominenten riefen alle US-Amerikaner auf, für den Fonds zu spenden. Jeweils 4,5 Millionen Euro steuern sie aus eigener Tasche bei. Alle vom Feuer Betroffenen, die älter als 18 Jahre alt sind, sollen aus dem Fonds ein halbes Jahr lang jeden Monat umgerechnet 1.115 Euro erhalten. Kaum war der Aufruf online, brach ein Shitstorm über Winfrey herein. Einige fragten, warum sie nicht mehr Geld aus ihrem riesigen Vermögen einsetze, um Lahaina wieder aufzubauen.

US-Präsident Joseph Biden, der Maui vor zwei Wochen besuchte, versprach umgerechnet 88 Millionen Euro bereitzustellen, um das Stromnetz in Zukunft besser zu schützen. Laut Reuters verklagte der Bezirk Maui County vorletzte Woche den Energieversorger Hawaiian Electric, weil dieser für den Brand verantwortlich sei. Er habe die Stromleitung nicht rechtzeitig abgeschaltet. Das Unternehmen bestreitet das.