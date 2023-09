Christian Charisius/dpa Von wegen Nullzins: Höhere Preise und versteckte Gebühren verteuern vermeintlich billige Angebote zumeist

Die Auskunftei Schufa, die über jeden Bürger Daten zu Guthaben, Schulden und Rückzahlungen sammelt, hat am Dienstag den aktuellen »Risiko- und Kreditkompass« veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass von 2021 zu 2022 die Zahl der aufgenommenen Kleinkredite von weniger als 1.000 Euro um fast 1,7 Millionen auf 3,8 Millionen Verträge gestiegen ist. Vier von zehn neuabgeschlossenen Kreditverträgen liegen unter dieser Summe. Im Durchschnitt betrug der geliehene Betrag 356 Euro, nach 398 Euro im Jahr zuvor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 9,1 Millionen Ratenkreditverträge abgeschlossen, was einen Anstieg von dreißig Prozent gegenüber 2021 bedeutete. Es seien vor allem die 20- bis 39jährigen, die sich mit Kleinkrediten ihre Konsumwünsche etwa bei Onlinekäufen erfüllten, berichtete die Schufa. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Kreditaufnahme dieser Altersgruppe um mehr als fünfzig Prozent. Inwieweit Menschen sich Geld leihen müssen, um Rechnungen zu begleichen, weil der Lohn nicht reicht, hat die Kreditauskunftei allerdings nicht untersucht.

Sorgen macht sich die Schufa hingegen vor möglichen Ausfällen bei der Rückzahlung. Die könne auch bei kleineren Beträgen »schnell zu finanzieller Überlastung führen«, behauptete Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder laut dpa. Dabei meldete die Auskunftei selbst, dass im vergangenen Jahr 97,9 Prozent aller Ratenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt worden seien. Doch wegen der Inflation seien »bei vielen Menschen die finanziellen Rücklagen mittlerweile aufgebraucht«, so Schröder. Auch Lohnerhöhungen würden durch die Preissteigerung aufgezehrt. Dass genau deshalb manche Menschen auf eine Ratenkreditfinanzierung zurückgreifen müssen, interessiert den Schufa-Vorstand freilich nicht. Hingegen wies er darauf hin, dass Rückzahlungen 2022 in 4,8 Prozent der Fälle mehrfach hätten angemahnt werden müssen, stolze 0,1 Punkte öfter als im Vorjahr.

Bis vor kurzem priesen viele Geschäfte Ratenfinanzierungen zu null Prozent Zinsen an. Doch höhere Preise und versteckte Gebühren hätten solche Anschaffungen schon immer verteuert, erläutert der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) auf seiner Webseite. Und für die Kreditinstitute, die hinter diesen Finanzierungen steckten, rechne sich das Geschäft auch ohne Zinseinnahme. »Sie gewinnen neue Kund:innen mit wertvollen Kundendaten, ohne selbst in andere, teure Werbemaßnahmen investieren zu müssen«, so der VZBV. »Kennt das Kreditinstitut Sie aufgrund des Kreditgeschäftes genauer, fällt es viel leichter, durch passgenaue Angebote lukrative Folgeverträge zu bewerben.«

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnte vor zu schnellem Abschluss von Ratenkreditkäufen, da die Ware »deutlich teurer sein kann als bei anderen Anbietern«. Die Stiftung Warentest unterstrich den Aspekt der Verteuerung dieser Kredite durch Gebühren und Restschuldversicherungen. Zugleich wirkt sich nun aber auch der Anstieg der Zinsen aus: So war im August 2022 ein über das Vergleichsportal Verivox abgeschlossener Ratenkredit noch zu einem Zinssatz von 4,75 Prozent zu haben. Ein Jahr später fielen dafür bereits 7,35 Prozent an, was einer Verteuerung von 55 Prozent entspricht.

Der Bankenfachverband prognostizierte Anfang August gleichwohl, dass die Nachfrage nach Konsumentenkrediten weiter hoch bleiben werde: »Privatpersonen werden in den kommenden zwölf Monaten in vergleichbarem Maß Kredite zur Anschaffung von Konsumgütern nutzen wie in den vergangenen zwölf Monaten«, erklärte der Verband, der die auf dieses Geschäft spezialisierten Kreditbanken vertritt, am 2. August. Anders als der Schufa-Vorstand Schröder wünscht sich der Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Jens Loa, mehr Kreditaufnahmen, denn die seien in Zeiten steigender Preise und daraus resultierender Kaufzurückhaltung »essentiell, um die Konjunktur anzukurbeln«. Sein Verband setzt auf eine konstante Kreditnachfrage zur Finanzierung neuer Autos, Küchen oder Fernseher.