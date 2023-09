Ahn Young-joon/AP/dpa Ebenfalls im Visier: Südkoreaner protestieren gegen die militärische Zusammenarbeit ihres Landes mit den USA und Japan (Seoul, 18.8.2023)

In den vergangenen Monaten hat der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol keine Gelegenheit ausgelassen, den Kampf gegen den Kommunismus zu beschwören. Andere in seiner Regierung betonen stetig, wie schlimm die Menschenrechtslage im Norden sei. Diese zweigleisige Strategie zielt darauf ab, Gegner Yoons an die Wand zu drängen und eine angebliche Bedrohung durch Nordkorea in die Köpfe der Leute zu bekommen. Die extreme Rechte in Südkorea verkauft schon lange den Norden als unmenschliches Terrorregime, mit dem man weder verhandeln noch irgendwelche Beziehungen pflegen könne. Dasselbe, so die Wunschvorstellung, soll nun auch die breite Masse glauben, und damit soll in einem Streich alles links von Yoon sowie die vorherigen Anstrengungen für Frieden auf der Halbinsel diskreditiert werden.

Yoon hatte schon vor seiner Wahl im Mai 2022 angedeutet, dass antikommunistische Propaganda unter ihm eine große Rolle spielen wird. Drei Monate vor dem Urnengang meinte er etwa auf einer Wahlveranstaltung, niemand hasse den Kommunismus mehr als er. Yoons neueste Kampagne nimmt aber gezielt die Linken im Land unter dem Label »staatsfeindliche Kräfte« ins Visier. Das hatte er am 28. Juni bei einer Jahresfeier der Korea Freedom Federation eingeläutet, die sich der Indoktrinierung der Gesellschaft verpflichtet hat. Am 15. August kam der nächste Paukenschlag. An diesem Tag feierte Korea 78 Jahre Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft. Normalerweise wird die nationale Einheit hochgehalten, ehemaligen Freiheitskämpfern jeder Coleur gedacht und auf Versöhnung gesetzt. Aber selbst bei diesem Anlass wollte Yoon seine Propaganda unter die Leute bringen. »Staatsfeindliche« Kräfte, die blind dem totalitären Kommunismus folgten, seien immer noch quicklebendig, verbreiteten Propaganda und stürzten die Gesellschaft in Unruhe. Freiheiten und verbriefte Rechte erlaubten ihnen, den Staat anzugreifen. Dabei würden sie sich immer geschickt als Aktivisten für Menschenrechte und Demokratie oder Linke tarnen. Von solchen Leuten dürfe man sich niemals täuschen lassen. Seine rechten Anhänger und Untergebenen nahmen das wahrscheinlich als Freibrief auf.

Kurz darauf wurde der Freiheitskämpfer Hong Beom-do, den das südkoreanische Militär bisher in hohen Ehren hielt, wegen seines Beitritts zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Altersruhestand als untragbar gebrandmarkt. Der seit 2020 bekannte Plan für einen Gedenkpark in Gwangju für den dort geborenen Musiker Jeong Yul-Seong (1914–1972) soll nun ebenfalls mit allen Mitteln verhindert werden. Jeong, besser bekannt unter seinem chinesischen Namen Zheng Lücheng, emigrierte 1933 nach China, um der japanischen Kolonialherrschaft zu entfliehen, und komponierte nach der Befreiung 1945 fünf Jahre lang auch in Nordkorea, etwa die Hymne des nordkoreanischen Militärs. Bei Beginn des Koreakrieges wurde es ihm aber dank seiner chinesischen Frau erlaubt, die Staatsbürgerschaft zu wechseln und nach China zurückzukehren. Sein 1937 komponiertes Lied »Marsch der achten Feldarmee« wurde knapp 50 Jahre später zur Hymne des chinesischen Militärs.

Der neue Minister für Wiedervereinigung, Kim Young-ho, krempelt derweil still sein Haus um. Mehrere ihm unterstellte Organisationen für Austausch und Annäherung mit dem Norden werden dichtgemacht, statt dessen sollen umgerechnet 20 Millionen Euro in ein neues »Zentrum für nordkoreanische Menschenrechte« in der Hauptstadt Seoul gesteckt und eine weitere Million für den jährlichen Menschenrechtsbericht zu Nordkorea und dazugehörige »internationale Gespräche« ausgegeben werden. Das ist eine beträchtliche Steigerung im Vergleich zum Jahr davor. Ein Journalist der linken Zeitung Kyunghyang witzelte Ende August, der neue Minister wolle anscheinend das Wiedervereinigungsministerium in ein Ministerium für nordkoreanische Menschenrechte umbauen.

Am mangelnden Geld wird es aber wahrscheinlich nicht gelegen haben, dass der jüngste Bericht von einer Vielzahl an Auslassungen und »Flüchtigkeitsfehlern« durchsetzt ist und falsche Übersetzungen ganz eigene Arten von Unwahrheiten hinzufügen. Einen Tag vor einer Rede des südkoreanischen Präsidenten vor dem US-Parlament im April wurde der Bericht übereilt in englischer Übersetzung online gestellt – wahrscheinlich weil Yoon ihn dort und danach an der Universität Harvard unbedingt zitieren wollte. Mit drei Beispielen von Hinrichtungen aus dem Bericht wollte Yoon in den USA die Grausamkeit Nordkoreas veranschaulichen, und übertrieb dazu das im Bericht aufgezeigte Vorgehen der nordkoreanischen Behörden. So wird für den Besitz einer Bibel aus einem Todesurteil – gegen das auch in Nordkorea die Möglichkeit einer Berufung besteht – eine öffentliche Hinrichtung. Was Yoon als Hinrichtung für das Schauen südkoreanischer Videos darstellt, waren Fälle vom Import oder Vertrieb. Erschießungen für die Verletzung von Covid-19-Maßnahmen bezogen sich auf das Grenzgebiet, wo auch vor der Pandemie schon im Rahmen der Grenzsicherung geschossen wurde.

Dass die vielen Fehler weder im Süden noch andernorts aufgefallen sind, lässt hoffen, dass zumindest der Menschenrechtsbericht bei den meisten, wenn er nicht direkt im Mülleimer gelandet ist, doch wenigstens ungelesen in den Regalen verstaubt.