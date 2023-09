Libkos/AP/dpa Gesammelte Reste russischer Raketen in Charkiw (3.12.2022)

Vor dem UN-Hauptsitz in Genf steht die gewaltige Skulptur eines Stuhls mit drei Beinen. Jeden Diplomaten der Welt soll der zwölf Meter hohe »Broken chair« stellvertretend vor dem Gebrauch von Landminen und Streumunition mahnen. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten jährlichen Bericht der Beobachtungsstelle für Streumunition »Cluster Munition Coalition« hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr weltweit 1.172 Menschen von der in zahlreichen Staaten geächteten Munition verletzt. Das ist der in Genf ansässigen Nichtregierungsorganisation zufolge die höchste Zahl seit dem ersten, im Jahr 2010 veröffentlichten Bericht.

Allein in der Ukraine sind der Studie zufolge im Jahr 2022 mindestens 916 Menschen durch Streumunition verletzt oder getötet wurden. Seit der russischen Invasion wird das Kampfmittel laut dem Bericht von beiden Seiten wiederholt eingesetzt. Die US-Regierung hatte der Ukraine im Juli Streumunition geliefert. Bei ihrem Einsatz werden Dutzende oder gar Hunderte kleinere Sprengsätze freigesetzt, von denen viele nicht sofort explodieren. Sie können damit noch lange nach ihrem Abwurf Menschen töten oder verletzen und sind deswegen eine besondere Gefahr für die Zivilbevölkerung. Bereits 2014 hatte die US-Organisation Human Rights Watch über den »weitverbreiteten Einsatz von Streumunition« durch die ukrainische Regierung gegen die damals international nicht anerkannten Volksrepubliken im Osten des Landes berichtet. Auch das Militär in Myanmar oder die syrische Regierung sollen Streumunition einsetzen. Laut dem Bericht waren 95 Prozent der Opfer Zivilisten.

Mehr als 112 Staaten haben Streumunition mittlerweile verboten. Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich dem Sperrvertrag angeschlossen. Die Vereinigten Staaten, Russland und die Ukraine ächten das Kampfmittel nicht. Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Juli erklärt hatte, Deutschland dürfe »in der gegenwärtigen Situation, der USA nicht in den Arm fallen«, wurde er wegen des Abweichens vom Sperrvertrag angezeigt, wie das Onlinemagazin Telepolis berichtete.