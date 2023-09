Cagla Gurdogan/REUTERS Außenminister Giorgos Gerapetritis (l.) und Hakan Fidan (r.) auf der gemeinsamen Pressekonferenz in Ankara (5.9.2023)

Die türkisch-griechischen Beziehungen sind komplex, um es diplomatisch auszudrücken. Ein Treffen zweier hochrangiger Regierungsbeamter in freundlicher Atmosphäre ist da schon eine Meldung wert. Ein solches Treffen hat am Dienstag in Ankara zwischen den Außenministern Giorgos Gerapetritis und Hakan Fidan stattgefunden. Die zuletzt leichte Entspannung der Beziehungen ist unter anderem auf gegenseitige Gesten des Wohlwollens zurückzuführen: Nach dem Jahrhunderterdbeben im Februar in der türkisch-syrischen Grenzregion hatte Griechenland als eines der ersten Länder sofort Hilfe in Form von Feuerwehrleuten, Suchhunden, Räumgerät, Ärzten und weiteren Spezialisten geschickt. Im Gegenzug drückte die Türkei ihrem Nachbarland nach dem verheerenden Zugunglück in Zentralgriechenland sein Beileid aus.

Im Anschluss an das jetzige Gespräch gab Fidan bekannt, dass der gemeinsame Dialog auch ohne Vorbedingungen weitergeführt werde. Trotz verschiedener Differenzen sei die Türkei in eine neue positive Ära der Beziehungen mit ihrem Nachbarstaat eingegangen. Etwas zurückhaltender, doch ähnlich positiv, äußerte sich auch der griechische Außenminister.

Problemfelder bleiben unter anderem Gebietsansprüche in der Ägäis und türkische Vorwürfe, Griechenland verletzte mit der Stationierung von Truppen auf Inseln im Ägäischen Meer Verträge. Ankara hatte in diesem Zusammenhang sogar damit gedroht, Raketen nach Athen zu schicken. Die beiden Länder streiten sich außerdem um Energieerschließungsrechte im östlichen Mittelmeer und das geteilte Zypern. 2020 waren die Spannungen wegen Erkundungsbohrungen in von Griechenland und Zypern als exklusive Wirtschaftszonen beanspruchten Gebieten eskaliert und hatten zu einer Pattsituation geführt. Auch das Thema Migration ist ein Konfliktherd.

Es wird erwartet, dass die beiden Länder noch vor Ende des Jahres ein offizielles Treffen abhalten werden. Dies wäre das erste seiner Art nach sieben Jahren. Zwar hatten sich Recep Tayyip Erdoğan und Kyriakos Mitsotakis schon im Juli getroffen, damals jedoch nur inoffiziell am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius.