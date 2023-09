IMAGO/Belga Zehra Günes und Melissa Vargas im Spiel gegen das belgische Volleyball-Frauen-Nationalteam (Gent, 27.8.2023)

Brüssel. Das türkische Frauenvolleyballnationalteam ist nach dem Sieg über China bei der Volleyball Nations League der Frauen im Juli nun auch erstmals Europameister geworden. Am Sonntag abend siegten die Filenin Sultanlari – die Sultaninnen des Netzes – mit 3:2 Sätzen über die serbischen Volleyballerinnen.

In dem hart umkämpften Spiel gewannen die Serbinnen den ersten Satz mit 27:25, doch die türkische Mannschaft gewann den zweiten mit 25:21. Im dritten Satz behielt Serbien wieder die Oberhand mit 25:22. Im vierten zog die Türkei jedoch Punkt für Punkt mit Serbien gleich und sicherte ihn sich schließlich mit 25:22. Der dramatische letzte Satz war ein enger Kampf, aus dem die Türkei mit 15:13 als Sieger hervorging. Als beste Spielerin trugt die gebürtige Kubanerin Melissa Vargas, die sich über das ganze Spiel Zweikämpfe mit der serbischen Topspielerin Tijana Bošković geliefert hatte, 41 Punkte zum türkischen Sieg bei.

Ein Public Viewing des Endspiels mit Großleinwand auf dem symbolträchtigen Istanbuler Taksim-Platz war vom Gouverneur kurzfristig verboten worden. Denn der Frauenvolleyball ist in der weiter in Richtung einer religiösen Diktatur rückenden Türkei längst zum Politikum geworden. Während die Spielerinnen von säkular und kemalistisch orientierten Bevölkerungskreisen als Heldinnen gefeiert werden, sehen sie sich seit Monaten in regierungsnahen Medien sowie auf sozialen Netzwerken einer homophoben und frauenfeindlichen Hetzkampagne religiös-konservativer Kräfte einschließlich hochrangiger Politiker ausgesetzt.

Der Hass gilt dabei zumal den beiden offen lesbisch lebenden Spielerinnen Ebrar Karakurt und Melissa Vargas, deren Rauswurf aus der Nationalmannschaft gefordert wird. Hervorgetan mit der Hetze gegen die kämpferisch für LGBT-Rechte eintretende Karakurt hat sich auf X allen voran ein reichweitenstarker Troll, der sich nach einem besonders reaktionären osmanischen Sultan »Abdulhamid« nennt. Der Sieg der Sultaninnen ist so auch ein Sieg gegen die geistigen Urenkel des Sultans.