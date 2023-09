JOSEP LAGO/IMAGO/Belga Kandidat für den Gesamtsieg: Remco Evenepoel (29.8.2023)

Nachdem der Auftakt zur 78. Vuelta a España in Barcelona von etlichen Stürzen auf durch Dauerregen spiegelglatten Straßen und von Fehlern in der Organisation geprägt war, sollte mit dem dritten Tagesabschnitt ins andorranische Arinsal endlich das Augenmerk auf die sportlichen Leistungen gelegt werden.

Das klappte recht passabel – bis kurz nach der Ziellinie. Bei der mit Spannung erwarteten ersten Bergankunft der diesjährigen Spanien-Rundfahrt am Montag vor Wochenfrist hielten sich die Favoriten auf den Gesamtsieg gegenseitig in Schach. Vor allem im letzten Anstieg zeigte sich eindrucksvoll, wie sich die Mannschaften der besten Kletterer gegenseitig neutralisierten. Weder Jumbo-Visma mit Primož Roglič und Jonas Vingegaard noch Soudal Quick-Step um den Belgier Remco Evenepoel konnten ihre Rivalen nachhaltig unter Druck setzen. Die Entscheidung über den Tagessieg musste im Schlussspurt fallen.

Evenepoel beeindruckte hier am stärksten. Mit einem mächtigen Bergaufsprint holte er sich nicht nur den Etappensieg, sondern übernahm mit der Zeitbonifikation auch das Maillot Rojo, das rote Trikot des Gesamtführenden. Seine Freude wurde allerdings nur wenige Augenblicke nach der Zieldurchfahrt schmerzlich getrübt. Und erneut war Leichtsinn der organisierenden »Unipublic«, einer Tochtergesellschaft der ASO (Amaury Sport Organisation), verantwortlich.

Was war passiert? Der Auslauf nach dem Ziel war mit knapp hundert Meter Länge deutlich zu kurz und außerdem überfüllt, viel zu viele Journalisten und Offizielle standen sich auf den Füßen herum. Evenepoel saß aufrecht auf dem Rad, ließ sich feiern, passte einen Moment nicht auf und rauschte in die Menge. Die Leute hechteten aus dem Weg – eine Polizeisprecherin war nicht aufmerksam genug. Evenepoel kollidierte mit ihr, überschlug sich, prallte auf den Asphalt und saß mit blutüberströmten Gesicht benommen am Boden. Schockierende Bilder, glücklicherweise blieb am Ende nur ein kleines Pflaster an der rechten Schläfe des 23jährigen Belgiers. Humorvoll sagte er später: »Es ist nur etwas Haut und etwas Fleisch am Kopf weg, aber das ist gut, weil ich jetzt weniger Gewicht für die Anstiege habe.«

Einen Tag später entschuldigte sich Vuelta-Chef Javier Guillén kleinlaut, gelobte Besserung in »organisatorischen Dingen«. Am Dienstag und Mittwoch sollten dann die Sprinter zum Zug kommen. Doch allein der Australier Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) konnte mit zwei überlegenen Etappensiegen Lorbeeren ernten. Er führt nun beinahe uneinholbar in der Wertung des grünen Trikots für den besten Sprinter. In der am Donnerstag gefahrenen sechsten Etappe ging es um das Kapitel Gesamtwertung. Die niederländische Mannschaft Jumbo-Visma blies zum erwarteten Großangriff. Im Schlussanstieg, hinauf zum Observatorium Javalambre, fuhren Roglič, Vingegaard und Edelhelfer Sepp Kuss (USA) die Konkurrenz aus den Latschen. Mittels permanenter Tempoverschärfungen sprengten sie das verbliebene Peloton. Selbst Remco Evenepoel musste abreißen lassen, derweil Kuss allein aufs Tagesziel zusteuerte und einen schönen Etappensieg feiern durfte. Ein besonderer Tag für den Mann, der bisher vor allem durch absolute Loyalität für sein Team in Erscheinung getreten war. Dass der sympathische US-Amerikaner auf Platz zwei der Gesamtwertung vorfuhr, verleiht der Sache überdies eine besondere Würze: Mit seiner Leistung avancierte Kuss nicht nur zu einem Favoriten auf den Gesamtsieg, sondern eröffnete seiner Mannschaft Jumbo-Visma auch weitere Optionen in der Gestaltung der Renntaktik.

Und so kam es dann auch. Am Sonnabend stachen die »Killerwespen« (schwarz-gelbe Trikots) erneut zu. Die gesamte achte Etappe über dominierte Jumbo-Visma das Tempo und erstickte sämtliche gegnerischen Attacken im Keim. In der bis zu 22 Prozent steilen Zielrampe, hinauf nach Xorret de Catí im Hinterland der Costa Blanca, triumphierte dann Primož Roglič, Sepp Kuss übernahm das Maillot Rojo. Der Sonntag zum Finale der ersten Rennwoche gehörte dem Deutschen Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Er triumphierte bei der dritten Bergankunft und holte sich das besondere Grand-Tour-Triple, nachdem er bereits Etappen bei Giro und Tour hatte gewinnen können.

Mit dem Einzelzeitfahren über 25 Kilometer in Valladolid wird die 78. Vuelta diesen Dienstag (5.9.) fortgesetzt.