Lässt nicht locker, steigt in den Ring: Gewerkschafter Orhan Akman

Es klingt ein bisschen nach einer Generalabrechnung – oder nach einer gekonnten Offensive aus der Defensive. Je nach Blickwinkel. Der von den Verdi-Bossen im Frühjahr des Jahres geschasste Exbundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel, Orhan Akman, verkündete am Montag via Pressemitteilung seine Kampfkandidatur um ein Mandat im Bundesvorstand (Buvo) der Dienstleistungsgewerkschaft. Ein einmaliger Vorgang seit der Verdi-Gründung 2011. Die Bühne für den Kandidatenclinch: der Bundeskongress vom 17. bis 23. September 2023 in Berlin. Rund 1.000 ehrenamtliche Delegierte werden über die Buvo-Bewerber befinden.

Akman hat aber noch mehr im Rucksack. Ein Positionspapier etwa, Titel: »10 Vorschläge für eine schlagkräftigere Gewerkschaft.« Darin der schlichte Sachverhalt: »Etwa eine Million Mitglieder haben unsere Gewerkschaft seit Gründung verlassen«. Folgerichtig stecke Verdi in der Krise. Offenbar fehlt es aber der Führungsetage um den Vorsitzenden Frank Wernecke an Entschlusskraft, aus der Analyse des schleichenden Verfalls Schlüsse zu ziehen. Zumal vergangene Kampagnen Akman zufolge zu keiner strukturellen, organisatorischen und politischen Stärkung von Verdi beigetragen hätten. Der Buvo-Kampfkandidat weiter: »Für eine Neuausrichtung unserer Gewerkschaft, die nah an den Mitgliedern und nah an Betrieb und Dienststelle sein muss, müssen wir die Finanzströme und die gesamte politische Kraft in die Arbeit vor Ort lenken.« Kurz, Verdianer am Arbeitsplatz müssten in das Zentrum der Entscheidungen und gewerkschaftlicher Aktivitäten rücken. Das bedeutet, dort Personal, Budget und Kapazitäten zu bündeln, »wo Menschen arbeiten, und wo wir Mitglieder gewinnen«.

Klar ist, Verdi hat einen großen Apparat. Eine Folge der »Verschmelzung von fünf Quellgewerkschaften« vor 22 Jahren, wie Akman schildert. Die sogenannte Matrix, die Organisationsstruktur von Verdi, mit Bezirk, Landesbezirk und Bundesebene, zudem Fachbereichen, Fachgruppen und Personengruppen (Migranten, Frauen, Erwerbslose etc.) sei eins: überholt. Nur, was tun gegen bürokratische Auswüchse? Akman: An Fehlkonstruktionen dürfe nicht länger festgehalten werden, »nur weil sich manche Funktionäre bequem eingerichtet haben«. Mehr noch, in einer offenen Debatte sei zu klären, »wieviel finanzielle und personelle Ausstattung die Landesbezirke und die Bundesverwaltung wirklich benötigen«. Ergo, wo Mittel für die Basisarbeit freigemacht werden könnten. Dazu gehöre ferner, einzelne Fachbereiche zu »Kompetenz- und Aufgabenbereichen zusammenzulegen«, so Akman. Warum das? In weiten Teilen sei Verdi eine »Betriebsrätegewerkschaft«. Das schließe indes oft Mitglieder aus, »die keine betrieblichen Funktionen ausüben«.

Akman hat einen weiteren Strukturvorschlag: Beispiel Logistik. Zwischen Handels-, Speditions-. Post sowie Hafen- und Luftfahrtlogistik bestünden enge Verbindungen. Also, auch hier: Fachbereiche zusammenführen, gewerkschaftliche Durchsetzungskraft stärken. Dann könne Verdi sich vielleicht auch wieder besser auf den »Markenkern« konzentrieren: tariflose Unternehmenszonen bekämpfen und gute Tarifverträge durchsetzen. Was fällt noch auf? In zahlreichen Branchen im Dienstleistungssektor sind Migranten stark vertreten. Ohne sie seien Aktionen wie Streiks kaum noch vorstellbar, weiß Akman. Besonders hier müsse für die Mitgliedergewinnung investiert werden.

Und nicht zuletzt bröckelt die Front gegen Krieg und für Frieden – auch im Buvo von Verdi. Akman mahnt, »wir dürfen uns von einer konsequenten Friedenspolitik nicht abbringen lassen«. Auch nicht, wenn »politischer Mainstream« und bestimmte Parlamentsfraktionen dazu aufrufen. Denn: »Ohne Frieden kann es keine Gewerkschaften geben.«