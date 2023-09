Ben Birchall/PA Wire/dpa Der Lastkahn, der nach Wunsch der britischen Regierung Migranten als Unterkunft dienen soll (Portland, 16.7.2023)

Mit einer Klage will die britische Feuerwehrgewerkschaft FBU den weiteren Betrieb des Lastkahns »Bibby Stockholm« verhindern. Auf dem vor Dover liegenden Schiff hatte die Regierung Asylsuchende gegen ihren Willen einquartiert. Nachdem dem Fund von Legionellen wurden sie wenige Tage später vorübergehend woanders untergebracht. Die FBU versucht, den Betrieb dauerhaft zu beenden.

Am 25. August brachten die Gewerkschaftsanwälte in einem Brief an das Innenministerium ihre Bedenken hinsichtlich der Sicherheit an Bord des Lastkahns zum Ausdruck. In dem Schreiben wird mit Klage gedroht, sollte keine zufriedenstellende Antwort von der rechten Innenministerin Suella Braverman kommen. Eine Antwort war bis zum 31. August, 16 Uhr Ortszeit erforderlich. Auch bei Redaktionsschluss am Montag lag keine Reaktion von Braverman vor.

Die Gewerkschaft hatte sich bereits Anfang August schriftlich an die Innenministerin gewandt und um ein Treffen gebeten. Nach einer Feuer- und Sicherheitsinspektion hatten Feuerwehrleute große Sicherheitsbedenken angeführt. Die FBU sprach sogar davon, dass die »Bibby Stockholm« für die dort untergebrachten Asylsuchenden lebensgefährlich sei, da gesetzliche Sicherheitsbestimmungen durch die Betreiber nicht eingehalten werden. Braverman lehnte das Treffen ab und behauptete dennoch am 28. August auf BBC: »Ich möchte klarstellen, dass ich überzeugt davon bin, dass das Boot sicher ist.«

FBU-Generalsekretär Matt Wrack schrieb: »Die FBU ist die Stimme der Feuerwehrleute, und wir haben die Pflicht, auf Gefährdung des Brandschutzes aufmerksam zu machen.« Er warf der Politik vor, die Feuerwehrleute im Stich zu lassen: »Wir schlagen seit Wochen wegen der »Bibby Stockholm« Alarm.« Und weiter: »Die Regierung missachtet die Sicherheit der Feuerwehrleute und derjenigen, die auf dem Lastkahn untergebracht werden sollen.« Wrack betonte: »Jeder, egal woher er kommt, hat das Recht, in einer sicheren und menschenwürdigen Unterkunft zu leben, und Feuerwehrleute haben das Recht zu erwarten, dass sie nicht leichtfertig gefährdet werden.«

Die FBU-Klage zeigt deutliche Parallelen zu einer Klage der Beamtengewerkschaft PCS im Herbst. Damals klagte PCS gegen die Abschiebeflüge der Regierung nach Ruanda und bekam im Juni vor Gericht recht. PCS-Chef Mark Serwotka erklärte damals im jW-Interview: »Wir haben die Interessen der Migranten mit denen unserer Mitglieder verknüpft, um das Gesetz zu Fall zu bringen.« Ähnliches versucht auch die FBU: Mit einer Klage aufgrund fehlenden Brandschutzes soll die »Bibby Stockholm« als Quartier für Asylsuchende verhindert werden.

Seit längerem schon verbindet die FBU politische mit gewerkschaftlichen Forderungen. Dadurch ist sie an der Speerspitze der sozialen Kämpfe in Großbritannien. Sie ist eine von elf mit Labour assoziierten Gewerkschaften. Ihre Delegierten haben Stimmrecht bei Labour-Parteitagen. Unter der Regierung von Tony Blair verließen die mächtige Eisenbahngewerkschaft RMT und die FBU das Bündnis. Die Feuerwehrleute traten nach der Wahl Jeremy Corbyns zum Labour-Chef im Jahr 2015 wieder ein. Wie lange sie unter Keir Starmer dabeibleiben werden, ist fraglich, denn die Spannungen zwischen der linken FBU und dem rechten Labour-Chef wachsen stetig.

Bereits im Januar forderte die FBU einen Generalstreik gegen das Antistreikgesetz der Regierung – auch gegen den Willen des Gewerkschaftsverbands TUC. Anfang August kündigte die FBU-Regionalgruppe Nordost jegliche Aktivität für Labour auf unbestimmte Zeit auf, da Labour sozialistische FBU-Mitglieder systematisch mobbe. Auch vor dem Protest auf der Straße und dem Arbeitskampf schreckt die FBU nicht zurück: Am 24. August demonstrierten Hunderte schottische FBU-Mitglieder im Zentrum Glasgows gegen die Kürzungspolitik der Regierung. In Liverpool wurde den Vorgesetzten ein Ultimatum bis 12. September gestellt: Entweder es beginnen bis dahin Lohnverhandlungen, oder die Feuerwehren in Merseyside werden streiken. Zuvor hatten bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent alle FBU-Mitglieder für Streiks gestimmt.