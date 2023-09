Nachschlag: Es dämmert

Ronald Grant/imago images Starren und Schmachten: Kristen Stewart und Robert Pattinson

Vampirfilme sind Schmachtfetzten. Nicht selten nähren sie sich vom präraffaelitischen erotischen Touch. Die Vampire, sie leben nicht vom Blut allein, sondern vom Sex. So lernt es ein Mädchen mit dem vielsagenden Namen Bella Swan und dem präraffaelitischen Look (blass und brünett; es scheint, als ob ein Grabhauch auf ihr laste) auf der neuen Schule. Der im Biologiekurs ins Auge gefasste Vampir stammt sicherheitshalber aus »vegetarischer« Familie. Um Bella nicht zu töten/auszutrinken, traut er sich nicht, mit ihr zu schlafen, kaum sie zu küssen. Sie halten Händchen … in der Dämmerung. Das abwartende Schmachten ist mehr als Abwarten, es ist der Kick selbst: »Es sieht so aus, als wärst du meine ganz persönliche Sorte Heroin«, sagt er zu ihr. Von diesem »Heroin« widerstrebend eben nicht zu kosten, gibt der Beziehung genau die masochistische Note, die nicht ohne Grund für romantisch gehalten wird: »Offenbar hat sich der Löwe ins Lämmchen verliebt. – Was für ein dummer Löwe. – Was für ein kranker, masochistischer Löwe!« (aha)