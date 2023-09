Laporta Salvatore/IMAGO/ABACAPRESS Anfang August hatten landesweit Tausende Italiener gegen die Kürzung des Bürgereinkommens demonstriert

Die italienische Regierung hat zum Monatsbeginn eine Onlineplattform für »Beschäftigungsfähige« in Kraft gesetzt. Sie verpflichtet vormalige Beziehende des zum August gestrichenen Bürgereinkommens, sich dort zu registrieren, »um 350 Euro für nur ein Jahr zu bekommen«, wie die Tageszeitung Il Manifesto am Sonnabend berichtete. Über die Plattform Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, Informationssystem für soziale und berufliche Integration), kann nun die sogenannte Ausbildungs- und Arbeitsförderung (Supporto per la formazione e il lavoro, Sfl) beantragt werden.

Antragsteller müssen mindestens drei (private) Arbeitsvermittlungen angeben, um den Antrag erfolgreich abzuschließen. Zur Registrierung gehört aber zunächst das Erstellen eines Lebenslaufs. Im Anschluss müssen die »als erwerbsfähig Geltenden« einen »digitalen Aktivierungsvertrag« (Pad, Patto attavazione digitale) unterschreiben und eine Sofortverfügbarkeitserklärung (Did, Dichiarazione di immediata disponibilità) abgeben.

Geben die »Unglücklichen«, wie Manifesto sie nennt, eine Genehmigung zur Datenverarbeitung ab, werden ihre Angaben automatisch an ausgewählte Arbeitsvermittler und Arbeitsämter geleitet. Dort wiederum muss im Anschluss ein »personalisierter Servicevertrag« zur »Aktivierung des Programms aktiver Policen« abgeschlossen werden. Mit Beginn einer solchen »Police«, inklusive Schulungen, Praktika sowie »Projekten, die der Gemeinschaft oder anderweitig nützlich sind«, beginnt auch die Zahlung der monatlichen Leistung für die Dauer eines Kurses oder anderen Aktivität – für maximal zwölf Monate.

Der erste Tag auf diesem »Hindernisparcours« habe die Benutzer bereits in den Wahnsinn getrieben, lautete die erste Bilanz von Manifesto am Sonnabend. Mit nur 8.000 Registrierungen »von mindestens 140.000 Menschen, die sich beeilen müssen, um nicht künftig ohne Unterstützung dazustehen« sei das Programm von Arbeitsministerin Marina Calderone »ein klarer Flop«, so Il Manifesto. Bei »52.798 Schulungsangeboten für ein potentielles Publikum von 600.000 Nutzern und 25.691 Stellenanzeigen für rund 60.000 Stellen« sei ein funktionierender Ablauf des Programms zweifelhaft. Ohnehin werde – selbst wenn eine Aktivität zugeteilt werden sollte – »der erste Transfer nicht vor Oktober erfolgen«.

Zur Verdeckung des neuen Angriffs auf elementare Lebensbedingungen sollen Familien, die sich um Minderjährige, ältere Familienmitglieder oder Angehörige mit Behinderung kümmern müssen, eine sogenannte Inklusionsbeihilfe erhalten, die Sozialkarte »Dedicata a te« (Dir gewidmet). Es handelt sich um eine Art Einkaufsgutschein im Wert von 382 Euro. Die Maßnahme wird erst zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten, kritisierte Il Manifesto, nur 18 Prozent von rund sieben Millionen Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, würden diese 382 Euro überhaupt erhalten. Abgesehen davon seien Einkaufsgutscheine »würdelos«.

»Als ob ein einmaliger Beitrag von 382 Euro, weniger als ein Kaffee am Tag, eine ausreichende Antwort für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten sein könnte«, erklärte die Sekretärin der Gewerkschaft CGIL, Daniela Barbaresi, zum Start des Programms. Die Wahrheit sei, »dass die Regierung die Menschen in ihrer Verzweiflung allein lässt«, bilanzierte Barbaresi. Der nächste Finanzhaushalt müsse wieder für ein Sozialsystem »mit universellem Charakter« sorgen, erklärte die Gewerkschafterin. Ein Land, »das sich selbst als zivilisiert definiert«, sollte niemand im Stich lassen, »schon gar nicht diejenigen, die sich in Schwierigkeiten befinden«.