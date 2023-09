Brian Inganga/AP Photo/dpa Demonstranten forderten am Montag in Nairobi (frei übersetzt) "weniger labern, mehr machen" für das Klima

Es ist die erste afrikanische Klimakonferenz: Der seit Montag für vier Tage anberaumte Africa Climate Summit in der kenianischen Hauptstadt Nairobi debattiert erstmals Klimaschutzmaßnahmen des Kontinents. Auch steht die Vorbereitung der diesjährigen UN-Klimakonferenz, die vom 30. November bis zum 12. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden soll, auf dem Programm. Der Gipfel lässt hoffen, dass der Kontinent zu einer vernehmlichen gemeinsamen Stimme findet.

Nötig wäre es allemal, denn aus vielerlei Gründen gehört die Bevölkerung Afrikas zu jenen Menschen, die unter den Folgen der Klimaveränderung am meisten zu leiden haben, aber zugleich am wenigsten zum Problem beitragen. Viele Länder sind etwa von Nahrungsmittelimporten abhängig und damit Weltmarktpreisen ausgeliefert, die immer wieder von Knappheit und Spekulation in die Höhe getrieben werden. Wenn Dürren in den USA oder Australien die Ernten vernichten, bekommen es die Ärmsten immer als erste zu spüren.

Manche Küstenregion des Kontinents ist bisher so gut wie gar nicht gegen den steigenden Meeresspiegel oder Sturmfluten geschützt, die in Ostafrika mit tropischen Wirbelstürmen einhergehen können. Andere Regionen, wie das Horn von Afrika, haben zusätzlich mit extremen Wetterereignissen zu kämpfen: Besonders Somalia und Teile seiner Nachbarstaaten sind bereits einem Wechselbad aus Dürre und Starkregen ausgesetzt, wobei sich letzterer regelmäßig durch die vorangehende Dürre erheblich verschlimmert, weil der harte, ausgedörrte Boden kaum Wasser aufnehmen kann.

Für die nächsten Monate zeichnen sich wieder derlei Niederschläge ab, die oft Ernten vernichten und zu schweren Überschwemmungen führen. Auslöser ist das sich seit einigen Wochen entwickelnde El-Niño-Phänomen im tropischen Pazifik, dessen Fernwirkungen sich am Horn von Afrika meist in starken Niederschlägen bemerkbar machen.

Weil es an funktionierenden Systemen der Wetterbeobachtung, -vorausberechnung und -frühwarnung fehlt, werden die meisten Menschen ohne Vorwarnung getroffen. Das verschlimmert die Situation zusätzlich. Afrikanische Wetterdienste sind oft schlecht ausgerüstet und das Netz der Wetterbeobachtungen ist viel zu weitmaschig: Der riesige Kontinent ist teilweise ein »weißer Fleck« auf den Wetterkarten. So gibt es zwischen Alexandria und dem Kap der Guten Hoffnung nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie zum Beispiel nur 26 Wetterradars, von denen sieben nicht arbeiten und die anderen meist in Südafrika stehen. Zum Vergleich: Im viel kleineren Europa gibt es mehrere hundert dieser Anlagen. Da sich mit ihnen die Zugbahn von Niederschlagsgebieten verfolgen lässt, besitzen sie eine Vorwarnzeit von einigen Stunden.

Doch die Ausbildung von Meteorologinnen und Meteorologen, die Entwicklung von Vorhersagemodellen und der Betrieb von ausreichenden Wetterstationen kostet Geld. Genauso wie der Küstenschutz, die Anpassung der Landwirtschaft, die Beseitigung von Schäden, die vom Klimawandel verstärkte Unwetter anrichten, oder auch der Umbau der Energieversorgung. Geld, das den afrikanischen Ländern seit langem zugesagt ist, das aber nur in äußerst spärlichen Rinnsalen fließt. Die weitgehend für die Klimakrise verantwortlichen reichen Länder haben 2021 nur 2,4 Milliarden US-Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) klimabezogene Gelder an Äthiopien, Kenia, Somalia und Südsudan gezahlt, kritisierte die Hilfsorganisation Oxfam. Die Summe stünde im krassen Gegensatz zu den 53,3 Milliarden Dollar, die Ostafrika jährlich benötigt, um seine Klimaziele für 2030 zu erreichen.