Staatsmacht gegen Klimaschützer

Christoph Schmidt/dpa Mobilitätswendecamp im Münchner Luitpoldpark

Zu den Protesten rund um die Internationale Automobilausstellung (IAA) erklärte das Grundrechtekomitee am Montag:

»Seit langem erleben wir bundesweit eine Verschärfung der Repression gegenüber der Klimagerechtigkeitsbewegung. Allein in diesem Jahr wurden Besetzungen und Blockaden von Aktivist*innen brutal durch die Polizei geräumt; ihnen wird das Recht auf Versammlung beschnitten; sie werden teilweise zu Haftstrafen verurteilt und – wie im Falle der ›Letzten Generation‹ – in Bayern sogar mittels des Paragraphen 129 StGB unter dem Verdacht der Gründung einer kriminellen Vereinigung verfolgt. Wir müssen davon ausgehen, dass den Protesten in München ebenfalls repressiv begegnet wird. Daher haben wir uns dafür entschieden, vor Ort zu sein und das Geschehen zu beobachten«, äußert sich Britta Rabe vom Grundrechtekomitee.

Bereits im Vorfeld des eigentlichen Protestzeitraums vom 5. bis 10. September gibt es Aktionen in München: Neben dem Aufhängen von Bannern im Englischen Garten durch ›Ende Gelände München‹ sind vor allem die Blockaden der ›Letzten Generation‹ im Stadtbild präsent. Um diesen vorzubeugen, hat die Stadt am 25. August mit Verweis auf die Behinderung von Rettungswägen durch die Aktionen eine Allgemeinverfügung gegen das Festkleben auf verschiedenen Straßen in München erlassen. Diese Verfügung ermöglicht ein schnelleres Eingreifen durch die Polizei ohne individuelle Prüfung einer vorliegenden Straftat. Ein Widersetzen kann Geldstrafen bis zu 3.000 Euro nach sich ziehen. Sie gilt bis zum 12. September und damit bis nach der IAA.

»Bereits 2021 erfuhren die Proteste von Klimaaktivisti*innen während der IAA in München ein beispielloses Polizeiaufgebot. Dieses Mal sollen 4.500 Beamt*innen aus neun Bundesländern vor Ort sein; es werden Container im Innenhof des Polizeipräsidiums zur Ingewahrsamnahme aufgebaut; es wurde angekündigt, Überwachungsmaßnahmen und Personenkontrollen durchzuführen. Die Allgemeinverfügung ist ein Vorbote dessen, was wir in München zu erwarten haben. Und auch das Durchsetzen von Präventivgewahrsam über viele Tage erleben wir schon jetzt im Zusammenhang mit der ›Letzten Generation‹. Stand heute betrifft das bereits 27 Personen. Wir werden beobachten, inwieweit durch diese Maßnahmen Versammlungsfreiheit in München eingeschränkt wird«, kommentiert Britta Rabe weiter.

Anlässlich der Staatenprüfung Deutschlands durch die UNO zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention erklärt Sören Pellmann, Sprecher für Inklusion und Teilhabe der Fraktion Die Linke im Bundestag:

Die Bundesregierung und die Bundesländer haben immer noch nicht den Paradigmenwechsel der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden. Das hat die UN-Ausschussvertreterin Amalia Gamio Rios in ihrer abschließenden Bemerkung als Skandal bezeichnet. Sie kritisierte, dass Deutschland weiterhin Menschen mit Behinderungen in Sonderwelten abschiebt, statt ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Diese Kritik teile ich ausdrücklich. (…) Deutschland muss endlich die Rechte von Menschen mit Behinderungen ernst nehmen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Das verlangt die UNO von Deutschland. Dazu gehört, dass alle Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen können, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr in Heimen oder Werkstätten isoliert werden, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen können und dass sie überall Zugang haben. (…)