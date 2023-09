Jörg Tiedjen/jW Feldkommandant Bali Hammoudi Najem (l.) beim Empfang einer Delegation von internationalen Journalisten (Mahbès, Oktober 2021)

Der Krieg zeigt auch in der Westsahara sein hässliches Gesicht. Am Freitag sind bei einem Angriff auf marokkanische Stellungen ein Kommandant und drei Soldaten der Polisario-Front getötet worden, wie der Sahara Press Service (SPS) mitteilte. Auch ein Zivilist sei während der Kämpfe zu Tode gekommen. Bei dem Kommandanten handelt es sich um Bali Hammoudi Najem, den Befehlshaber des 6. Militärbezirks der sahrauischen Volksbefreiungsarmee. Im Herbst 2021 hatte jW ihn noch mit einer Delegation von Journalisten in dem umkämpften Gebiet besucht. Die Infoseite EC Saharaui sprach am Freitag davon, dass die Polisario-Front eine großangelegte Offensive gegen Marokko gestartet habe, die größte seit Wiederaufnahme der Kämpfe Ende 2020. Wegen des Todes des Kommandanten Bali rief die Befreiungsbewegung am Freitag eine dreitägige Staatstrauer aus.

Den Medienberichten zufolge hatte Balis Einheit die marokkanische Befestigungsanlage »Berm« unter Feuer genommen. 2021 konnte jW einen solchen Angriff beobachten. Dabei wurde die Anlage mit »Grad«-Raketen beschossen, worauf die marokkanische Seite mit dem Einsatz von Artillerie antwortete. Am Freitag aber startete Marokkos Armee EC Saharaui zufolge als Reaktion auf den Angriff Kampfdrohnen. Auf der Infoseite Middle East Online wird die Tötung Balis als Erfolg der marokkanischen »Terrorabwehr« gefeiert. Er ist das zweite hochrangige Todesopfer der Polisario-Front im gegenwärtigen Krieg.

Bali Hammoudi Najem hatte sich 1975 als 19jähriger der Volksbefreiungsarmee der Frente Polisario angeschlossen. In jenem Jahr hatte der Westsahara-Krieg mit dem Einmarsch marokkanischer und mauretanischer Truppen in die alte spanische Kolonie begonnen. Bali hat gegen Marokko, Mauretanien und Frankreich gekämpft, das 1977 in den Konflikt eingriff. Dabei wurde er schwer verwundet. Die 29 Jahre des Waffenstillstands zwischen der Polisario-Front und Marokko von 1991 bis 2020 bezeichnete der Kommandant als »dunkles Kapitel in der sahrauischen Geschichte«. Es sei ein Fehler gewesen, auf den UN-Friedensplan von 1991 einzugehen. Schließlich habe die UNO nicht über die Mittel verfügt, ihn gegen den Willen Rabats umzusetzen. Was die militärischen Möglichkeiten der Polisario-Front gegenüber der marokkanischen Armee angeht, war Bali optimistisch. Nachdem man in der Vergangenheit Kampfjets vom Himmel geholt habe, mit denen Frankreich Mauretanien und Marokko zu Hilfe geeilt war, werde man auch Möglichkeiten finden, die Drohnen abzuwehren. Das ist offensichtlich bis heute nicht der Fall.

Am Sonnabend wurden Bali und die anderen Getöteten in den Flüchtlingslagern der Sahrauis beim algerischen Tindouf feierlich beigesetzt. Freitag war dort auch eine US-amerikanische Regierungsdelegation eingetroffen. Geleitet wurde sie von Joshua Harris, einem stellvertretenden Staatssekretär im US-Außenministerium. Laut SPS betonte die Polisario-Front bei dieser Gelegenheit, dass der Konflikt um die Westsahara nur durch Festhalten am Ziel eines Unabhängigkeitsreferendums beigelegt werden könne. Eine solche Abstimmung versucht Marokko jedoch um jeden Preis zu verhindern. Die US-Delegation wurde Samstag abend von Polisario-Generalsekretär Brahim Ghali empfangen. Am Sonntag setzten die Gäste ihr Besuchsprogramm in Algier fort, wo APS zufolge einmal mehr die Situation in der Westsahara, aber auch in Niger erörtert wurde.

Rätselraten gab es am Wochenende über Staffan de Mistura, den Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für die Westsahara. Verschiedene Medien wollten erfahren haben, dass der schwedisch-italienische Diplomat schon am Montag zu einem »unangekündigten Besuch« nach Marokko und in die besetzten Gebiete der Westsahara reisen werde, um sich dort mit Menschenrechtsaktivisten zu treffen. Das wäre allerdings ein Novum. In der Vergangenheit hat Marokko ein solches Vorhaben verhindert, zuletzt im Juli vergangenen Jahres. Auf einer Pressekonferenz am Freitag hatte UN-Sprecher Stéphane Dujarric die Meldungen über de Mistura jedoch als »Gerücht« bezeichnet.