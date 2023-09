imago images/photosteinmaurer.com Jung und weiblich: Auch in der linken Szene sind Aktive nicht vor Übergriffen sicher (Wien, 4.7.2020)

Gegen einen bekannten linken Aktivisten und Journalisten aus Wien werden schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe erhoben. Am Freitag wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der Michael Bonvalot namentlich als Täter genannt wird. Bonvalot schrieb in den vergangenen Jahren auch gelegentlich für jW und andere linke Medien in Deutschland. In einigen Wiener linken Kreisen waren die Vorwürfe gegen Bonvalot bekannt, denn bereits 2013 war er deshalb aus einer trotzkistischen Gruppe ausgeschlossen worden.

Zahlreiche Zeugen

Die Stellungnahme zu Bonvalot wurde von einer Gruppe namens »UG_DEFMA (Unterstützer*innengruppe DIY emanzipatorisch, feministisch, militant, autonom)« auf einem eigens eingerichteten Blog veröffentlicht. Darin werden detailliert Vorwürfe sexualisierter Gewalt des Beschuldigten dokumentiert. Die Gruppe will anonym bleiben. Der jW wurde von Personen aus dem Umkreis der Autoren bestätigt, dass es sich dabei um Aktive aus unterschiedlichen linken Strömungen Wiens handelt. In dem Schreiben wird vor dem Journalisten gewarnt, der in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund seiner Berichterstattung über Coronademos und Rechte bekannt wurde: »Die Heftigkeit der Fälle sowie die Systematik«, mit der er vorgehe, und »der lange Zeitraum von 15 bis 20 Jahren haben uns zu diesem Schritt bewegt. Wir warnen hiermit ausdrücklich alle Frauen vor Bonvalot.« Und weiter: »Machtmissbrauch, Sexismus, diffuse Drohungen oder Einschüchterungen haben in unseren Zusammenhängen nichts verloren.«

Die nun dargelegten Vorfälle überschreiten bisher Bekanntes zu Bonvalots Fehlverhalten und schließen »strafrechtlich relevante Taten« mit ein: Es gebe »Übergriffe, die vom bewussten Abfüllen bzw. dem Verdacht auf das Verabreichen von K.-O.-Tropfen mit dem Ziel, sexuelle Handlungen an Frauen vorzunehmen (…), bis hin zu körperlicher Gewalt und Vergewaltigung (…) reichen«. Weiter ist zu lesen: »Die Schilderungen dieser Übergriffe sind über mehr als ein Jahrzehnt konsistent, und es gibt keinerlei Grund für uns, den Betroffenen nicht zu glauben.« Anderen Linken soll er von »Phantasien vom Sex mit Minderjährigen« erzählt haben.

Noch am Freitag abend veröffentlichte Bonvalot auf X und Instagram eine Erklärung, in der er der »Unterstützer*innengruppe« und jenen, die das Schreiben verbreiten, mit Klagen drohte. Darin wirft er jedoch auch einen Satz ein, der wie ein Schuldeingeständnis klingt: »Kein Mann kann jemals behaupten, sich gegenüber Frauen in seinem Leben immer richtig verhalten zu haben, das behaupte auch ich nicht, und das ist mir bewusst.« In einer zweiten Erklärung, die er am Sonntag abend veröffentlichte, weist er jegliche strafrechtlich relevanten Vorwürfe zurück und versucht mit Entschuldigungen sein Verhalten zu relativieren und sich als das eigentliche Opfer darzustellen: »Den Reflexionsprozess über meine Rolle und mein Verhalten als Mann habe ich bereits vor Jahren mit Unterstützung eingeleitet, er kann und wird nie beendet sein. Bei allen Menschen, denen gegenüber ich mich nicht adäquat verhalten haben sollte, entschuldige ich mich an dieser Stelle.«

Bonvalot wird unter anderem vorgeworfen, junge Aktivistinnen zu vermeintlichen »Gruppentreffen an abgelegenen Orten« eingeladen zu haben, wo dann nur er selbst anwesend war. In seiner ersten Erklärung versuchte er sich damit zu verteidigen, dass er »seit vielen Jahren in keiner ›Gruppe‹« sei und daher keine »Gruppentreffen« organisieren könne. Unerwähnt lässt Bonvalot, dass er seit 2013 in keiner Gruppe ist, da er damals aus der trotzkistischen Revolutionär-sozialistischen Organisation (RSO) »wegen Fehlverhaltens gegenüber mehreren Frauen im Umfeld der Organisation ausgeschlossen wurde«, wie ein damaliges RSO-Mitglied der jW bestätigte. Die RSO ist die Nachfolgeorganisation der Antifaschistischen Linken (AL), bei der der Autor selbst als Jugendlicher von 2003 bis 2005 Mitglied war. Bonvalot war damals die zentrale Figur der Organisation. Die AL war als Abspaltung der Sozialistischen Linkspartei (SLP) entstanden und errang in den Protesten gegen die »schwarz-blaue« Regierung im Februar 2000 gewisse mediale Aufmerksamkeit.

Bekanntes Fehlverhalten

Anfang 2013 wurden der RSO von einer Person aus dem Organisationsumfeld Vorwürfe gegen Bonvalot wegen schwerer sexualisierter Gewalt berichtet, erzählt ein damaliges Mitglied der jW. Bonvalot wurde suspendiert, und es kamen mehrere andere ähnliche Fälle ans Tageslicht, erzählt das RSO-Mitglied: »Vieles war nicht strafrechtlich relevant, aber es war Fehlverhalten, das wir nicht in der Organisation haben wollten.« Der Beschuldigte wurde »einen Monat später« ausgeschlossen. Danach versuchte er sich einer anderen trotzkistischen Gruppe anzuschließen und Teil der Redaktion eines linken Onlinemediums zu werden. Beides wurde abgelehnt, da sein Verhalten mittlerweile bekannt war.

Wieder salonfähig

Von da an versuchte er sich als linker Journalist neu zu erfinden. Er begann für den öffentlich-rechtlichen Radiosender FM 4 und für Vice zu schreiben. Im Laufe der Zeit wurde er so von etablierten Medien, vor allem der Tageszeitung Standard, wieder salonfähig gemacht. Er wurde vom ORF als Experte eingeladen und konnte dadurch wieder Anschluss an linke Kreise finden. 2016 nahm er an der Aktionskonferenz »Aufbruch« und einer dortigen Arbeitsgruppe teil.

Mittlerweile haben sich Betroffene in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Manche berichten, dass sie bereits vor mehreren Jahrzehnten aufgrund seines Verhaltens linke Strukturen verlassen haben. Am Sonnabend nahm der Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) eine Ankündigung für ein Buch von Bonvalot von seiner Homepage. Dieses hätte im Oktober erscheinen sollen.