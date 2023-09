IMAGO/localpic Bei der Tarifauseinandersetzung im Handel herrscht Stillstand, Beschäftigte demonstrieren und streiken

Immer noch ist kein Abschluss in Sicht bei den seit Monaten laufenden regional geführten Tarifverhandlungen im Handel. Am Montag blieb Runde fünf für die Beschäftigten im hessischen Einzel- und Versandhandel ohne Ergebnis. Von Streiks begleitet, setzte sich die Verhandlungskommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit den Unternehmensvertretern zusammen, um die schwer überbrückbaren Gegensätze festzustellen.

Die Gewerkschaft verlangt Entgelterhöhungen, die die überdurchschnittlichen Preiserhöhungen für Lebensmittel, Fahrtkosten und andere Waren des täglichen Bedarfs deutlich kompensieren. Deshalb fordert Verdi Erhöhungen der Stundenlöhne von 2,50 Euro – in Hessen und Nordrhein-Westfalen – oder 15 Prozent – in Baden-Württemberg –, die eine reale Entgeltverbesserung bedeuten würden. Die Unternehmen, die gerade im Sektor Lebensmittelhandel sehr gut verdienen, wollen die Beschäftigten mit Minierhöhungen weit unter der Inflationsrate abspeisen.

So bewegten sich die letzten »Angebote« in allen Verhandlungsregionen bei etwas über fünf Prozent Erhöhung, die erst nach einigen Monaten ohne Anhebung wirksam werden sollen. Das sei »deutlich niedriger als die durchschnittliche Preissteigerung dieses Jahres«, heißt es in einem Flugblatt von Verdi Handel in Hessen. Die Gewerkschaft kritisierte zudem die Taktik der Unternehmerseite, in den diesjährigen Verhandlungen, Verdi eine angebliche Verweigerungshaltung zu unterstellen, weil sie unzulängliche Erhöhungsofferten zurückweise. Um die Forderungen nach echten Entgeltanhebungen zu untermauern, streikten am Montag vor dem Verhandlungslokal in Frankfurt am Main mehr als 400 Beschäftigte aus hessischen Filialen unter anderem von Galeria Karstadt-Kaufhof, H & M, IKEA, Kaufland, Douglas, Primark, Rewe/Penny und Zara.

Streiks gab es auch vor Betrieben des Groß- und Außenhandels, der zweiten Teilbranche im Handel, in der seit Monaten Tarifverhandlungen laufen, in Berlin und Brandenburg. Für diese Region ist die nächste Runde für Donnerstag angesetzt. Bereits vergangenen Donnerstag und Freitag streikten Beschäftigte der Edeka-Lager, einen Tag darauf des Rewe-Lagers in Oranienburg sowie an Standorten des Pharmagroßhandels. Gestern waren auch Angestellte des Edeka-Food-Services Kleinmachnow bei den Arbeitskämpfen dabei. »Mit den Streiks machen wir den Arbeitgebern klar, dass sie ihre Blockadehaltung beenden müssen«, erklärte die Verdi-Verhandlungsführerin Franziska Foulong vorab. »Ihre Forderung nach Reallohnverlusten ist inakzeptabel und unverantwortlich gegenüber ihren Beschäftigten.« Verdi erwarte endlich ein verhandlungsfähiges Angebot.

Wie sehr die Unternehmen auf Zeit spielen, ist im Landesbezirk Nordrhein-Westfalen zu sehen: Dort blieb die vorerst letzte Verhandlungsrunde für die rund 517.000 sozialversicherungspflichtig und 197.000 geringfügig Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel am 25. August ohne verbessertes Angebot der Kapitalseite – und ohne konkreten neuen Verhandlungstermin. Voraussichtlich soll am 17. Oktober in Recklinghausen weiterverhandelt werden. Auch in NRW wird es in dieser Woche Streiks im Handel geben. »Das Verhalten der Arbeitgeber reißt in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelkosten immer größere Löcher in die Taschen der Beschäftigten«, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Wer Lohnverzicht von den Beschäftigten erwarte, dürfe sich nicht über leere Supermarktregale wundern. »Wer darüber hinaus behauptet, die Gewerkschaft würde einem Abschluss im Wege stehen, aber selbst einseitig Verhandlungstermine absagt und kein neues Angebot vorlegt, macht sich unglaubwürdig.« Es seien vor allem Frauen von der Hängepartie betroffen, da sie das Gros der Beschäftigten im Einzelhandel stellen und häufig nur Teilzeitstellen hätten. Damit sei auch Altersarmut eine Gefahr. Diesen Skandal wolle Verdi nicht hinnehmen, denn für miese Löhne und Renten müssten am Ende alle aufkommen. Deshalb rief Verdi zu Streiks am Montag und Dienstag bei Kaufland, Marktkauf, H & M, Primark und IKEA auf.