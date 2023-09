IMAGO/Westend61 Mediziner gaben an, bis zu vier Stunden für Formulare aufwenden zu müssen – täglich

In deutschen Krankenhäusern gibt es viel zu tun für Mediziner und Pflegerinnen. Allerdings verbringen sie immer weniger Zeit mit den Patienten und immer mehr damit, einer überbordenden Bürokratie zu dienen. Nach einer jüngeren Erhebung des Marburger Bundes (MB) sind 60 Prozent der Beschäftigten mindestens drei Stunden täglich mit der Falldokumentation beschäftigt. 35 Prozent der Befragten veranschlagen gar vier Stunden nur für Papierkram – 2013 gaben das lediglich acht Prozent an. Dazu kommen bundesweit Tausende approbierte Ärztinnen und Ärzte, die sich in Vollzeit im Abrechnungskampf zwischen Kliniken und Krankenkassen aufreiben und ihren Heilberuf quasi an den Nagel gehängt haben, obwohl am Krankenbett akute Personalnot herrscht. Verbände beklagen die Missstände seit etlichen Jahren, ohne dass die Politik Abhilfe geschaffen hätte. Im Gegenteil: Mit jedem neuen Gesetz wurden die Belastungen noch größer.

Eigentlich hatte der Bundesgesundheitsminister Besserung gelobt. Im Verbund mit der geplanten großen Klinikstrukturreform versprach Karl Lauterbach (SPD) schon vor Monaten eine umfassende Offensive zur Entschlackung der Verwaltung. Passiert ist seither nichts, und während die Ampelkoalitionäre Ende August bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg ankündigten, das »Bürokratiedickicht« in allen Bereichen zu lichten, hatte ausgerechnet Lauterbach dafür kein einziges Rezept in petto. Für die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist das eine »herbe Enttäuschung und ein Armutszeugnis«. Der Minister habe »nicht nur keine eigenen Ideen eingebracht, vielmehr hat er auch komplett die ihm bekannten Reformvorschläge der Verbände aus dem Gesundheitswesen ignoriert«, beklagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß in einer Medienmitteilung vom vergangenen Donnerstag. So hätte er »zum Beispiel sehr einfach die täglichen DEMIS-Bettenmeldungen abschaffen können, doch leider Fehlanzeige«. DEMIS ist ein im Zuge der Coronapandemie neu aufgesetztes, aber noch sehr schwergängiges System zur Übermittlung der Bettenkapazitäten. Angesichts der Entspannung der Lage erscheint es zumindest aktuell ziemlich überflüssig.

Zuspruch erhält die DKG von der im »Bündnis Klinikrettung« organisierten Aktionsgruppe »Schluss mit Kliniksterben in Bayern«. Lauterbach baue keine Bürokratie ab, »er mehrt sie in großem Umfang«, äußerte sich am Wochenende Aktivist Klaus Emmerich, der früher als Vorstand der Landkreiskrankenhäuser in Sulzbach-Rosenberg fungierte. Die vorgesehene Aufteilung der Kliniklandschaft nach Versorgungsstufen werde »immenses klinisches Personal« zwecks Beantragung, Dokumentation und Prüfung binden, erklärte er in einem Pressestatement. Dasselbe gelte für die vierteljährlichen Datenübergaben an das geplante klinische Transparenzregister. In diesem sollen künftig die Leistungsangebote, die personelle Ausstattung und Qualitätsdaten der Standorte erfasst werden. Für nicht zielführend erachtet das Vorhaben auch die Chefin des Marburger Bundes, Susanne Johna. Die vorgesehenen Angaben fänden sich »bereits jetzt in den Qualitätsberichten der Krankenhäuser«, teilte sie vor sechs Tagen mit. Neu wären lediglich Leistungsbereiche und Level, wobei gerade letztere zu der »falschen Wahrnehmung« führen könnten, »dass für alle Erkrankungen die beste Versorgung in Level-3-Krankenhäusern erfolgt«.

Für erheblichen Aufwand sorgt allen voran das System der diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) und damit der Haupttreiber der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens. Es allein beansprucht 15 Prozent der klinischen Arbeitszeit, wie Emmerich ausführte. Nach seiner Rechnung ließen sich mit dessen Abschaffung und der Einführung einer »Selbstkostendeckung der Krankenhäuser« zusätzliche Kapazitäten im Umfang von 158.900 Arbeits- beziehungsweise 122.100 Vollzeitkräften für die Patientenbehandlung generieren. In Bayern beliefe sich der Zugewinn demnach auf knapp 20.000. Auch aus Sicht des MB wäre ein Ende der Fallpauschalen der stärkste Hebel zum Bürokratieabbau. Eine radikale Abkehr plant Lauterbach indes nicht, er will das System lediglich einschränken.