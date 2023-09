Sven Simon/IMAGO Redet nicht mehr drüber: Hubert Aiwanger bei einer Rede am Sonntag in Keferloh

Im Weißbierstadl donnern »Hubert! Hubert!«-Rufe. Mit offensivem Jubel wird der Mann, über den die Republik seit Tagen diskutiert, am Montag vormittag im vollbesetzten Bierzelt beim Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg gefeiert. Der Auftritt des bayerischen Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger bei dem für die politischen Frühschoppen am letzten Festtag bekannten Fest zeigt vor allem eines: Die Strategie, Aiwanger ausschließlich als Opfer einer inszenierten Kampagne darzustellen, scheint aufzugehen – zumindest bei der Klientel der Freien Wähler. »Wir stehen vor dir, wenn von vorne mit Dreck geworfen wird«, ruft der Geschäftsführer der FW-Fraktion, Fabian Mehring, ihm zu. Das Prestige Aiwangers ist hier in den vergangenen Tagen eher noch gewachsen. Auch das dürfte ein Faktor bei Markus Söders Entscheidung vom Wochenende gewesen sein, Aiwanger nicht zu entlassen – vorstellbar erscheint nämlich, dass er den Freien Wählern in diesem Fall ein paar Prozentpunkte auf Kosten der CSU spendiert hätte.

Knapp fünf Wochen vor der Landtagswahl ist die »Flugblattaffäre« das Thema Nummer eins beim Gillamoos. Allerdings nicht bei dem FW-Chef selbst, der offenbar keine Lust mehr auf das Thema hat. In seiner einstündigen Rede erwähnt er den Vorgang mit keinem Wort, bleibt im Ton eher zahm. Er beklagt sich, dass in dieser »woken Zeit« Kinder nicht mehr »Cowboy und Indianer« spielen dürften, und warnt vor »Randparteien«, die eine Gefahr für die Demokratie seien, womit er offenbar AfD und Die Linke meint.

Auch Söder geht bei seinem Auftritt im Hofbräuzelt mit keinem Wort auf die Affäre um seinen Stellvertreter ein. Er arbeitet sich lieber an der »Hampelampel« ab – »die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte«. Er kritisiert das Heizungsgesetz und fordert ein Comeback der Atomkraft. »Schwarz-Grün« schließt Söder erneut aus. »Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern«, erklärt er. CDU-Chef Friedrich Merz, der als Gast der CSU vor Söder gesprochen hat, lobt dessen Entscheidung in Sachen Aiwanger: »Sehr gut, genauso war’s richtig, das so zu machen.«

Das wird im Härteis-Festzelt, wo die SPD residiert, ganz anders gesehen. Parteichef Lars Klingbeil erklärt, er habe Aiwangers Entschuldigung für das faschistische Flugblatt, das er als Gymnasiast in der Schultasche trug, nicht als ehrlich wahrgenommen. Wer sich ernsthaft entschuldige, könne sich nicht »zeitgleich in Bierzelten feiern lassen«. SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn kritisiert, Söder sei es bei seinem Festhalten an Aiwanger nur um die Macht gegangen.

Die AfD hat es angesichts der Begeisterung nach rechts tendierender Wähler für Aiwanger in ihrem Bierzelt schwer. Bundeschefin Alice Weidel gibt sich alle Mühe, die rechte Poleposition zu verteidigen. »Wir werden von Wahnsinnigen regiert und von Idioten«, ruft sie aus. AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner legt noch einen drauf. Sie spricht von »deutschlandfeindlichen Tagedieben« in der Bundesregierung und »heimatfeindlichem Pack«. Söder sei durch seinen Wahlkampf 2021 »der Samenspender dieser Ampelmissgeburt«.

Kritik an Söders Entscheidung im Fall Aiwanger kam derweil aus Berlin. FDP-Chef Christian Lindner erklärte, Aiwanger habe sich »scheibchenweise« zu den Vorwürfen bekannt, aber »keine klare Position, Reue und Entschuldigung« gezeigt. Söder habe mit seinem Festhalten an seinem Vize seine politische Zukunft mit der von Aiwanger verbunden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, Söders Entscheidung sei »leider keine gute«. Aiwanger habe eine Grenze überschritten. »Sich als Jugendlicher möglicherweise zu verlaufen« sei das eine, sich als Politiker zum Opfer zu machen und »der Inszenierung wegen an den demokratischen Grundfesten zu rütteln das andere«, sagte Habeck gegenüber dpa.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat eine Entschuldigung Aiwangers abgelehnt. Dieser habe sich bei ihr gemeldet, sagte Knobloch am Montag im Deutschlandfunk. Sie habe ihm ihre Meinung zu seiner Person »ganz klar erklärt«. Gleichzeitig hält sie Söders Entscheidung, an Aiwanger festzuhalten, »politisch für richtig«. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bezeichnete Söders Festhalten an Aiwanger am Montag als insgesamt nachvollziehbar. Der Umgang Aiwangers mit den Vorwürfen bleibe aber irritierend.