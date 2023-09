Hollie Adams/REUTERS

Mit einer Protestkundgebung haben am Montag rund 100 Wissenschaflter in London gegen die Klimakrise demonstriert. Wie die Nachrichtenagentur PA gleichentags mitteilte, reagierten die Wissenschaftler mit dem Slogan »No new oil« (Kein neues Öl) auf die Ankündigung von Premierminister Rishi Sunak, mehr als 100 neue Bohrlizenzen für die Öl- und Gasproduktion in der Nordsee zu genehmigen um die Förderung der fossilen Energieträger »maximal auszuschöpfen«. Fernsehmoderator Chris Packham führte den Protest an. (jW)