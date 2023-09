Murat Sengul/Anadolu Agency/picture alliance Istanbul erreicht: Die »Joseph Schulte« hat Mitte August als erste einen von der Ukraine ausgewiesenen Seekorridor für Handelsschiffe genutzt

Konstruktiv und geschäftsmäßig, so bezeichnete der russische Präsident Wladimir Putin am Montag die Gespräche mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan in Sotschi. Auf Initiative der Türkei waren die beiden Politiker am Nachmittag in der Stadt am Schwarzen Meer zusammengekommen. Zentrales Thema der Gespräche: eine mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens. Zwar gab es dahingehend keine Neuerung, Erdoğan bekräftigte jedoch nach dem Treffen, dass es dazu auch keine Alternativen gebe.

»Die alternativen Vorschläge, die auf die Tagesordnung gesetzt wurden, können kein nachhaltiges, sicheres und beständiges Modell bieten, das wie die Schwarzmeerinitiative auf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien beruht«, erklärte Erdoğan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ankara habe gemeinsam mit der UNO neue Vorschläge vorbereitet, um das Getreideabkommen wiederzubeleben. Er halte es für möglich, in Kürze zu einer Lösung zu kommen, »die den Erwartungen der Türkei entspricht«. Putin zeigte sich seinerseits »bereit, die Möglichkeit der Wiederbelebung des Getreideabkommens in Erwägung zu ziehen«. Russland werde dies tun, »sobald alle Vereinbarungen zur Aufhebung der Beschränkungen für russische Agrarexporte vollständig umgesetzt sind«. Weiter erklärte Putin, dass Moskau kurz vor Abschluss einer Vereinbarung über kostenlose Getreideexporte in sechs afrikanische Länder stehe. Man habe in diesem Jahr wegen einer guten Ernte 60 Millionen Tonnen Getreide, die Russland in den Export geben wolle. Die Ukraine hingegen riskiere durch das fehlende Getreideabkommen ihre Rolle als Lieferant zu verlieren, warnte der russische Präsident.

Unmittelbar vor dem Gespräch hatte Russland ukrainische Häfen im Donaudelta angegriffen. In mehreren Wellen wurden in den Nächten auf Sonntag und Montag Verladeeinrichtungen für Treibstoffe und Getreide in Reni und Ismail angegriffen. Zumindest der Angriff auf Reni scheint schwere Zerstörungen an Öltanks und einer Kolonne von Tanklastern angerichtet zu haben. Moskau begründete die Angriffe damit, dass der Treibstoff für die ukrainische Armee bestimmt gewesen sei. Die Ukraine meldete am Montag, eine der russischen Drohnen sei auf dem rumänischen Donauufer eingeschlagen. Das Verteidigungsministerium in Bukarest dementierte diese Angaben und erklärte, es habe die durch die nächtlichen Drohnenangriffe entstandene Lage »in Echtzeit« beobachtet. Es werde »kategorisch« bestritten, dass russische Drohnen rumänisches Staatsgebiet getroffen hätten. »Zu keinem Zeitpunkt« hätten die Angriffe »eine direkte militärische Bedrohung für das nationale Territorium oder die Hoheitsgewässer Rumäniens dargestellt«, hieß es weiter in der Erklärung des Ministeriums.

Die Meldung vom Sonntag, dass es angeblich einen Durchbruch der ukrainischen Truppen in der Region Saporischschja durch die erste russische Verteidigungslinie gegeben habe, wurde von russischer Seite nicht direkt kommentiert. Militärkorrespondenten behaupteten jedoch, der Südteil des schwer umkämpften Dorfes Robotine sei nun »Niemandsland«. Zuvor hatten russische Medien eine Liste von Straßen veröffentlicht, die noch von russischen Soldaten gehalten würden. An besagter Stelle scheint sich Russland also tatsächlich zurückgezogen zu haben. Die Frage ist, ob dies die von der Ukraine behauptete strategische Tragweite besitzt.