MUBI Keine Rücksicht auf naheliegende Empfindlichkeiten: Franz Rogowski (l.) und Ben Whishaw

Nachdem Filmemacher Tomas (Franz Rogowski) den Abschluss von Dreharbeiten mit einer Party gefeiert hat, schläft er zunächst mit einer Zufallsbekanntschaft, bevor er am Morgen danach seinem Ehemann Martin (Ben Whishaw) eine melodramatische Szene macht. »Das passiert immer, wenn du einen Film beendet hast«, lautet der nachsichtige Kommentar, mit dem der Betreiber einer handwerklichen Druckerei auf Tomas’ promptes Kofferpacken reagiert: »Du vergisst das bloß.« Dass der Filmemacher eigene Verhaltensmuster offenbar nicht reflektieren kann, ist freilich nur die eine Seite seiner verblüffend naiven Egozentrik. Die andere ist, dass er sich anscheinend so wenig in Mitmenschen – inklusive den Ehemann – hineinversetzen kann, dass ihm Rücksicht auf naheliegende Empfindlichkeiten wohl einfach nicht in den Sinn kommt. Wenn er sich dann tatsächlich von Martin getrennt hat und aus der vormals gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, benimmt er sich bei unangemeldeten Besuchen also immer noch so, als käme er gerade nach Hause.

Dabei wirkt der flatterhafte Kerl so faszinierend wie unausstehlich. Und der Reiz von »Passages« ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass der Film diesen Zwiespalt im Blick auf die Hauptfigur bis zum allerletzten Bild zulässt. Da Regisseur Ira Sachs schon mehrfach, vor allem im hinreißenden Liebesdrama »Keep the Lights On« (2012), eigene intime Erfahrungen filmisch verarbeitet hat, mag man sich fragen, inwieweit die ambivalenten Figuren erneut einer autobiographischen Reflexion entsprechen. In jedem Fall macht der 1965 geborene US-Amerikaner in seinem achten Spielfilm, zu dem er wieder mit seinem regelmäßigen Koautor Mauricio Zacharias das Drehbuch verfasst hat, nicht das geringste Aufheben darum, dass Tomas mit einer Frau – mit der Lehrerin Agathe (Adèle Exarchopoulos) – eine neue Beziehung eingeht. Als Referenz dieser Figurenkonstellation gibt Sachs Luchino Viscontis »Die Unschuld« (1976) an. Beim Betrachten der von Laura Antonelli gespielten weiblichen Hauptfigur habe er sich plötzlich die Frage gestellt, wie binär sein Begehren als schwuler Mann letztlich sei.

»Passages« beginnt mit Dreharbeiten, bei denen Tomas einem Schauspieler detailliert erklärt, wie dieser einen Raum betreten, welche Körperhaltung er dabei einnehmen und was er zu empfinden vorgeben soll. Das lenkt die Aufmerksamkeit sogleich auf die Bedeutung, die den entsprechenden Momenten in diesem Film zukommt. Die denkbar lockere, episodische Dreiecksgeschichte baut darauf auf, dass Tomas immer wieder irgendwo hereinplatzt, während vor allem die anderen beiden Hauptfiguren sich regelmäßig in der Situation wiederfinden, private, berufliche oder öffentliche Räumlichkeiten teilen zu müssen. Mehrfach werden Schlüssel zu Wohnungen oder Büros ausgehändigt. Und ein rustikales Wochenendhaus bietet der Handlung den einzigen Anlass, gelegentlich aus Paris auszubrechen. Dass Martin die im gemeinsamen Besitz befindliche Immobilie verkaufen will, mag Tomas selbstverständlich nicht einsehen.

Die Frage der Gebundenheit – an andere Menschen, an einen Kulturraum, an einen Ort – schwingt indes schon in den sprachlichen Akzenten mit, die Martin und Tomas als britischen beziehungsweise deutschen Zugezogenen ausweisen. Ähnlich subtil deutet das Kostümbild an, wie die Figuren sich mindestens unbewusst auf ihr Umfeld beziehen. Während Martin sich zu Hause betont bequem gibt, außer Haus jedoch sichtlich gern modische Akzente setzt, donnert Agathe sich gelegentlich auch in den eigenen vier Wänden auf. Um so auffälliger hingegen, mit welcher Nonchalance Tomas auch den wirklich verrücktesten Fummel trägt – wobei ihm Ort, Anlass oder Gegenüber selbstredend ebenso schnuppe sind.

In dieser selbstherrlichen Unbekümmertheit schwingt Gemeingefährlichkeit mit, sobald Tomas auf einem Fahrrad durch den Pariser Feierabendverkehr rast. Spätestens aber, wenn aus dem Off dazu Albert Aylers wunderbares »Spirits Rejoice« erklingt, blitzt Freiheit in allen erdenklichen Facetten auf.