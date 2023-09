Belgrad. Oliver Zeidler hat den Einervorlauf der Ruder-WM gemeistert. Der ungefährdete Erfolg über den Kanadier Trevor Jones und den norwegischen Olympiazweiten Kjetil Borch macht Mut für den weiteren Verlauf der Titelkämpfe an der Ada Ciganlija in Belgrad. Zufrieden ließ der 27jährige Titelverteidiger aus München am Sonntag den WM-Start im nur zwölf Grad warmen Kältebad Revue passieren. »Ich wollte taktisch fahren, noch nicht alles zeigen und ein bisschen Kräfte sparen«, kommentierte der zweimalige Weltmeister (2019 und 2022). Wie Zeidler nahm auch Alexandra Föster direkt Kurs auf das Viertelfinale. Die 21jährige aus Meschede verwies die Spanierin Virginia Díaz ­Rivas nach starkem Schlussspurt auf Rang zwei. (dpa/jW)