Daniel Loretto/Panthermedia/imago Wir waren ein Verein der Dilettanten, wir brachten uns das wesentliche selbst bei

Meine erste feste Freundin war Kreismeisterin. Auf ihrem Regal standen drei bis fünf Pokale, die ich mit Staunen bewunderte. Ich muss zugeben, dass sie sie noch attraktiver machten. In meiner Familie gab es keine Pokale – abgesehen von jenem, den mein Vater beim Kegeln (oder Kickern) gewonnen hatte.

Meine erste feste Freundin fuhr auch einmal in der Woche in die Kreisstadt, um an einem »Spezialtraining« teilzunehmen. Ich nehme an, es hat da echte Übungen gegeben und echte Hinweise, welche Schläge man wie auszuführen hat. Damals wurde der Satz noch bis 21 gezählt, und es gab kein Internet, also auch keine Youtube-Tutorials. Mein Verein bot nur »freies Training« an, immerhin dreimal die Woche, wobei wir mittwochs immer Fußball spielten, weil da der Trainer, Vereinspräsident und Vater der Freundin, nicht in die Halle kommen konnte.

Ansonsten hieß »freies Training«, dass man halt spielte mit und gegen diejenigen, die so da waren und Lust hatten. Manchmal spielte man interne Ranglistenturniere, und manchmal dachte man sich was aus. Das Niveau im Verein war trotzdem – vielleicht eine nachträgliche Romantisierung – gar nicht so schlecht. Wir waren ein Verein der Dilettanten, wir brachten uns das wesentliche selbst und gegenseitig bei: Aufschläge, »Ziehen« (Topspin), Schmettern und Ballonabwehr.

Während meine Freundin kurzzeitig überlegte, den Verein zu wechseln und Höheres anzustreben, kam ich selbst bei den Stadtmeisterschaften nie über die erste Runde hinaus. Einmal fehlte mir nur ein Satz, den mich mein damaliger bester Freund aber nicht gewinnen lassen wollte, weil er Angst hatte, dass es auch für ihn knapp werden könnte. Wurde es aber nicht, er kam souverän weiter.

Ich gewann auf der Kirmes einen Plastikpokal mit HSV-Logo und später auf einer Privatparty einen für ein Privatpartyturnier mit fünf Leuten. Ich musste 52 Jahre alt werden für meinen ersten »echten« Pokal. Ich gewann die U800-Wertung beim Sommerturnier meines Vereins. Die unterste Wertung. Und den kleinsten Pokal. Juhu!

Was, mögen Sie sich fragen, hat das jetzt mit Ihnen zu tun? Nichts. Sie haben bestimmt schon genug Pokale im Schrank. Aber – erinnern Sie sich noch an den ersten? Und wie und wo sie den gewonnen haben? Schön war das, oder?