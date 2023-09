Sven Simon/imago Kopfschmerzen? Hansi Flick (Mitte) schaut sich das Freundschaftsspiel gegen Kolumbien an (Gelsenkirchen, 20.6.2023)

Die »Vernichtung« des deutschen Fußballs durch den brutal ehrlichen Matthias Sammer dürfte noch ein Weilchen nachhallen, wenn sich die DFB-Auswahl am Montag abend im schmucken Ritz-Carlton in Wolfsburg zur Krisenbewältigung trifft. Oder auch nicht. Jedenfalls: Nach zahlreichen Enttäuschungen müssen Bundestrainer Hansi Flick und seine Stars um Ersatzkapitän Joshua Kimmich neun Monate vor der Heim-EM die Kurve kriegen – doch große Hoffnung hat zumindest Sammer nicht.

»Seien wir doch mal ehrlich: Wir liegen am Boden«, sagte der 55jährige, freilich ein notorischer Nörgler, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ). Egal ob im Klub- oder Verbandsfußball, im Profi- oder Nachwuchsbereich: »Vom Anspruch ›Weltspitze‹ sind wir überall weit entfernt«, monierte er. Der deutsche Fußball habe »komplett seine Identität verloren«. Man müsse sich den Tatsachen stellen »und Lösungen finden. Nicht einfach weitermachen und weiterhoffen«. Es brauche »dringend eine Kurskorrektur«.

Flick hat unter Maximaldruck bereits erste Konsequenzen gezogen und für die WM-Revanche gegen Japan am Sonnabend, den 9. September, in Wolfsburg sowie den Klassiker gegen Frankreich in Dortmund seinen Kader hübsch umgekrempelt. Zudem nahm der Bundestrainer seine in der Kritik stehenden Nationalspieler noch stärker in die Pflicht.

»Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen«, forderte Flick. Ach, und darum geht es? Ums Ego? Okay, der angeschlagene DFB-Coach weiß – wie auch nicht? – nach blamablem WM-Aus, unzureichenden Länderspielauftritten und einiger Unruhe rund um die Nationalmannschaft: »Wir haben einiges gutzumachen.« Dies gelte insbesondere für Flick selbst, sagte am Sonntag Exeuropameister Steffen Freund bei Sport 1: »Wenn Hansi nicht abruft, muss es eben ein anderer machen.«

Hansi ruft sich freilich lieber nicht ab, noch ist er dabei. Und weiß auch was: Für das DFB-Team sei künftig »neben Qualität und Leistung auch das Verhalten und die Einstellung wichtig. Diese Punkte wollen wir immer wieder fördern und fordern, dann können wir nachhaltig Erfolg haben«, sagte der Bundestrainer. Klingt nach heißer Luft? Böser Gedanke.

Für Kritiker Sammer ist so ein Umdenken längst erforderlich. Man habe sich an »einem Gesetz des Leistungssports versündigt«. Ein Gesetz, das besagt, »dass die Entwicklung nicht stehen bleibt und die großen Leitlinien deshalb alle zwei, drei Jahre überprüft und, wenn nötig, angepasst werden müssen. Und das haben wir überhaupt nicht mehr gemacht. Deshalb stehen wir jetzt da, wo wir stehen«.

Schon vergangene Woche hatte Sammer im Bild-»Phrasenmäher« von der »größten Krise seit ich denken kann« gesprochen: »Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausredensuchen und darin, Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert.« Na, so ein Mist. Er sei »schockiert« und gleichzeitig »fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, ohne dass man Verantwortung übernimmt«.

Sammer ist überzeugt davon, dass Fortschritt nur über Personen geht. »Unser Fußball braucht Leute an der Spitze, sowohl im operativen Bereich als auch in den Gremien, die diese Eigenschaften glaubwürdig verkörpern – und gleichzeitig garantieren, dass wir die Entwicklungen in der Welt nicht aus den Augen verlieren«, sagte er der SZ. Deshalb sei die Wahl des Sportdirektors »entscheidend für die Zukunft des deutschen Fußballs«.

Es werde »nicht alleine reichen, den Bundestrainer auszutauschen«, meinte auch Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer im Doppelpass: »Wir müssen an die Strukturen ran. Fakt ist, der deutsche Fußball steht deutlich schlechter da, als wir es selber glauben.« Wer ist wir?