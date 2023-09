Kompass

In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Kompass der österreichischen Kommunistischen Gewerkschaftsinitiative – International wird über die 179. Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien und die Anträge der Komintern-AK-Räte Nadir Aykut und Selma Schacht berichtet. Unter dem Titel »Maßnahmen zur Armutsbekämpfung« wurde in einem Antrag gefordert, dass die AK Wien über einen Mindestlohn von 2.000 Euro und ein armutsfestes Niveau des Sozialsystems hinaus für eine sofortige sozial effektive Mietpreisbremse sowie zielgerichtete Stützungsprogramme für die Armutsgefährdeten und Einkommensschwächsten eintreten solle. Weitere Artikel behandeln unter anderem die aktuelle »Gewinninflation«, die Debatte um eine Arbeitszeitverkürzung und die Situation in Pflegeberufen. Schacht berichtet über den Kampf der Freizeitpädagogen gegen die Pläne der Regierung, diesen Berufsstand abzuschaffen. Artikel über Wirtschaftssanktionen, Klimakrise und die Arbeitskämpfe in Großbritannien runden die Ausgabe mit internationalen Themen ab. (dr)

Kompass. Magazin der Kommunistischen Gewerkschaftsinitiative – International (Komintern), Ausgabe 24/2023, 16 Seiten, freie Spende, Bezug: info@ komintern.at, www.komintern.at/kompass

Rotfuchs

In der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« beschriebt Hans Schoenefeldt die gegenwärtige Kriegspropaganda gegen Russland als Fortsetzung der imperialistischen Lüge von der »Gefahr aus dem Osten«. Sie sei verbunden mit der Weigerung, eine »auf Gleichberechtigung basierende« internationale Ordnung zu akzeptieren. Dietmar Hänel macht auf die Gier westlicher Staaten nach den Bodenschätzen Russlands aufmerksam; Zbigniew Wiktor sieht im angestrebten NATO-Beitritt Kiews die Hauptursache des Ukraine-Krieges. Warum aus militärischer Sicht dessen Ende nicht absehbar ist, untersucht Gerhard Giese. Zum Krieg schreiben außerdem Dmitri Trenin, Ulrich Sommerfeld, Heinz Ahlreip und Dörte Hansen. Außerdem im Heft: Beiträge zur Situation in Polen, Chile, Nicaragua und Thailand sowie zum »Russland-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft«. Die Serien zur Geschichte der Ukraine und zu globalen Problemen werden fortgesetzt. (jW)

Rotfuchs, September 2023, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: vertrieb@rotfuchs.net