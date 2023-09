http://www.deutschland1949.de (CC BY-NC-SA 3.0 DE) Reiner Zilkenat bei einem Vortrag im November 2019

Zur Ehren des am 20. Februar 2020 unerwartet verstorbenen marxistischen Historikers und antifaschistischen Aufklärers Reiner Zilkenat hat der Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung im November 2022 ein wissenschaftliches Symposium in der Berliner Bibliothek der Rosa-Luxemburg-Stiftung abgehalten. Rund 60 Gäste nahmen teil. Der regelmäßige jW-Autor Zilkenat war von 2011 bis 2018 Vorsitzender des Fördervereins. Aus den Vorträgen des Symposiums ist nun ein Sonderheft der Mitteilungen des Förderkreises entstanden. Es widmet sich auf 70 Seiten dem Oberthema »Kein Schlussstrich! Der Aufstieg des deutschen Faschismus und der antifaschistische Widerstand«. Zilkenats Forschungsfelder flossen in die Themen der Vorträge ein.

Der gegenwärtige Vorsitzende des Förderkreises, Holger Czitrich-Stahl, erinnerte an die Überlegungen Zilkenats mit Blick auf das Datum des 9. November. Ob es die Novemberrevolution 1918 war, der Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 oder die Pogrome von 1938 – mit all diesen Ereignissen hatte sich Zilkenat intensiv beschäftigt. Als ihn der Tod ereilte, forschte er gerade zum Kapp-Lüttwitz-Putsch und dem ihn hinwegfegenden Generalstreik vom März 1920. Seine Motivation war stets: Es darf keinen Schlussstrich unter die Nazivergangenheit und ihre Vorgeschichte geben.

Günter Benser blickt auf die Periode zurück, als Reiner Zilkenat als sein Nachfolger die Vereinsgeschicke leitete, und hebt seine Qualitäten als Forscher, Vermittler und wissenschaftlicher Organisator hervor. Peter Brandt befasst sich mit der Rolle der Hohenzollern bei der Übergabe der Macht an die Nazis. Benedikt Hopmann rekonstruiert am Beispiel des »Rathenau-Streiks« vom 25. Juni 1922, dem Tag nach der Ermordung des Außenministers, die Aktivität der monarchistischen und militaristischen Eliten, die in ihren Ämtern verblieben waren, um demokratische Initiativen abzuwürgen und in ihr Gegenteil zu verkehren – bis hin zum heutigen Verbot politischer Streiks.

Um die Rolle des Konservatismus bei der Zerschlagung der Weimarer Republik geht es in einem weiteren Beitrag von Czitrich-Stahl. Stefan Bollinger, der mit Zilkenat einige Konferenzen durchgeführt hat, spricht über Grundsätzliches zur Frage, wie Kriege vorbereitet und legitimiert werden – aktuelle Beispiele ausdrücklich eingeschlossen. Politische Bildungsarbeit gemeinsam mit Reiner Zilkenat habe ihm großes Vergnügen bereitet, bekennt Harald Wachowitz und nennt repräsentative Beispiele. Simona Schubertová, die Lebensgefährtin Zilkenats, blickt auf den Privatmann zurück. Dem Förderkreis ist es mit diesem Sonderheft gelungen, das Andenken an den Marxisten und Antifaschisten Zilkenat zu konkretisieren.