Erich Andres/United Archives/imago Arbeiten in der Nachkriegszeit: Lehrlinge in einer Bochumer Zeche (1952)

»Streiflichter aus einer Bergarbeiterfamilie« kündigt die 1937 geborene Inge Krämer in der Vorrede zu dem schmalen Band an, um den es hier geht. Sie beginnt mit der Geschichte ihres Vaters und ihres Onkel, der unzertrennlichen Brüder Johann und Josef, die den Ersten Weltkrieg durchstehen müssen, als Bergarbeiter ins Ruhrgebiet gehen und gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln. Praktische Erfahrungen sind so wichtig wie die Lektüre: Heinrich Heine und Jack London, Marx und Engels. Johann wird Kommunist und 1932 Stadtverordneter in Herne. Es folgen Verhaftung, KZ, Tätigkeit im Widerstand, erneute Verhaftung. Seine Tochter Inge erlebt eine Kindheit im Faschismus und muss früh lernen, das zu Hause Gehörte nicht auszuplappern. Im Krieg wird sie zu Verwandten aufs Land geschickt, kommt aber nach Herne zurück, durchlebt Bombennächte und erfährt die Befreiung. Es folgt eine Kindheit in der Nachkriegszeit.

Der Erkenntniswert dieser »Streiflichter« ist höher, als es diese Zusammenfassung vermuten lässt. Die Rahmendaten dürften hinlänglich bekannt sein. Bemerkenswert ist, wie Krämer sie mit Einzelheiten füllt. Politische Kämpfe werden über Haltungen ausgetragen. Zwei Beispiele: Johanns Frau Emma wird inmitten der Weltwirtschaftskrise von der sozialdemokratischen Konsumgenossenschaft entlassen, weil ihr Mann Kommunist ist. Soll man den untertänigen Bettelbrief abschicken, den Emmas Vater, selbst Sozialdemokrat, an seine Genossen verfasst hat? Oder auf der Genossenschaftsversammlung offensiv auftreten und den Gegner entlarven? Aber wer macht das, und wie? Zweites Beispiel, unter noch widrigeren Bedingungen: Wie kann Emma im Spätherbst 1944 die staatlich zugeteilten Decken abholen, ohne den verhassten Hitlergruß auszuführen? (Sie findet eine List.)

Krise, Krieg, Hausdurchsuchung, den Vater im Gefängnis besuchen: Das klingt trübe und war es auch. Zugleich entsteht das Bild einer offenen, liebevollen Familie. Die Kindheit Inge Krämers in harten Zeiten wirkt glücklicher als manch andere Kindheit unter besseren Umständen. Und sie macht klar, dass dies mit Politik zusammenhängt, Johann und Josef sich mit ihrem Bildungshunger früh nicht nur über die Geschichte des Universums, sondern auch über gewaltfreie Kindererziehung informieren. Und schließlich: Sie wissen zu leben. Freizeitfreuden werden anschaulich.

Anschaulich ist auch die Art der Beschreibung. Krämer gliedert ihren Stoff in kurze Abschnitte, die oft auf eine Pointe hinauslaufen. Das erhält die Spannung; von Dramaturgie weiß sie mehr als mancher Profischriftsteller. Auch das Ernste schildert sie mit einem Humor, der keineswegs verharmlost, sondern eine souveräne Haltung gegenüber Schwierigkeiten ermöglicht.

Bleiben Wünsche offen? Krämer schreibt über Zeiten, über die schon viel geschrieben wurde. Unbekannter ist, wie sich Kommunisten in der BRD der 50er und 60er Jahre durchschlugen. Vielleicht folgt ja ein zweiter Band Erinnerungen.