Reinhold Schrank/imagebroker/imago Einmal kräftig angepackt – wie neu!

Manches, das wir teurer einschätzen, wechselt tatsächlich für nur einen Euro den Besitzer. Diese sogenannte »Manzipation« (ohne E) gab es bereits im antiken Rom. Aber »timeo Danaos et dona ferentes«, wie die Vergil- und Asterixleserinnen sagen: »Ich fürchte die Danaer«, gemeint sind die Griechen vor Troja, »auch wenn sie Geschenke bringen«, z. B. ein hübsches Holzpferd. Dem antiken Kuckucksei verwandt ist so manches Ein-Euro-Schnäppchen, das nur symbolisch verkauft, also eigentlich verschenkt wird – man weiß nie, was drinsteckt. Die Frage ist, wofür das Symbol des lächerlich geringen Betrags eigentlich steht.

1986 wurde das verschuldete DGB-eigene Wohnungsunternehmen Neue Heimat für eine symbolische Mark an den Bäcker Horst Schießer verscherbelt. Bedeutung: Hauptsache weg, bevor die Mieter sich organisieren. In Köln wurde ein rechtsrheinisches Grundstück für einen Euro an die Stadt verkauft, die aus Dankbarkeit darauf verzichtete, den Verkäufer BASF um die Entsorgung der auf der Fläche zu einem 30 Meter hohen Berg angehäuften Giftabfälle zu bitten. Bedeutung: Schäden werden nicht nur auf die Gesellschaft abgewälzt, sie muss sogar noch dafür zahlen – nur symbolisch, versteht sich.

Und derzeit kann man in 57 italienischen Gemeinden Häuser für einen Euro kaufen (casea1euro.it). Der Pferdefuß? »In den überwiegenden Fällen handelt es sich um zu renovierende Immobilien, die meist einsturzgefährdet sind oder bereits Ruinen darstellen. Sie befinden sich in der Regel in kleinen, entvölkerten, aber bezaubernden Dörfern, oft inmitten der Natur.« (italien-sehenswertes.de) Endlich Ruhe! Das Essen! Der Wein! Gut, man verpflichtet sich zur Instandsetzung und zum drin Wohnen, bekommt aber 110 Prozent der Investitionen erstattet – also noch Geld obendrauf. Hier stellt sich nicht die Symbolikfrage, sondern eher diese: Was mache ich noch hier?