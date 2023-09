Eva Häberle Hochkonzentrierte Prosa: Schriftsteller Georg Klein

Georg Kleins Werk ist umfangreich und vielgestaltig, aber seine Prosa hat doch so etwas wie einen gemeinsam Nenner. Sie erschafft mit dem Gestus und den formalen Mitteln des Realismus das ganz andere – das Geheimnisvolle, das Phantastische, das Artifizielle. Klein hat sich selbst mal in einem ­Feuilleton als Verfechter des Künstlichen bezeichnet. Das mag schon seine Richtigkeit haben, aber diese beanspruchte Künstlichkeit wird nach allen Regeln des realistischen Erzählens vergegenwärtigt. Auch die entfesselte Phantasie benötigt eben eine gewisse Erdung – und hier sind dann wieder Qualitäten des realistischen Erzählens gefragt, also eine gewisse Plausibilität der Protagonisten und der Handlung oder auch eine sachgemäße und anschauliche Sprache.

Das lässt sich bis in den Feinbau der Sprache verfolgen. Denn tatsächlich bekommt man den Eindruck, dass er das, was er sich an Entgrenzung im Semantischen leistet, syntaktisch wieder einhegt. Seine Prosa ist hochkonzentriert, hypotaktisch reglementiert, auf Kontrolle bedacht. Das hat mitunter fast etwas Anachronistisches, Altmeisterliches – und trotzdem selten Verzopftes. »Wir schießen, sobald uns der Wanderer bemerkt. Dass er uns gleich wahrnehmen wird, kündigt sich stets auf die gleiche Weise an: Das linke Knie verharrt in höchster Position, der linke Oberschenkel und der rechte Arm erstarren parallel, die rechte Fußsohle schwebt nahe dem Boden … Die projektive Zweidimensionalität der Erscheinung erreicht mit ihrem Innehalten einen trügerischen Gipfel, aber dann dreht sich als der wahre Höhepunkt, bestürzend jäh und schockierend eiförmig gewölbt, der Kopf des Wanderers, unbezweifelbar dreidimensional, aus der Wand, um uns augenlos anzuschauen.«

Literaturkritik und Literaturwissenschaft haben sein Werk nicht zu Unrecht mit der Postmodernen Literatur oder auch der Romantik in Verbindung gebracht. Und sie haben der Qualität seiner Romane sofort Respekt gezollt – in Form von diversen Literaturpreisen. In Deutschland gibt es Preise in erster Linie für Romane. Klein hat aber nicht nur Romane geschrieben, sondern auch immer wieder die kurze Form gepflegt. Bereits sein zweites Buch von 1999 »Anrufung des blinden Fisches« war ein Erzählband. In den folgenden Jahren sind noch weitere Bücher mit kürzeren Geschichten hinzugekommen: »Von den Deutschen« (2002), »Die Logik der Süße« (2010), und jetzt also »Im Bienenlicht«.

Auf der Kurzstrecke gelten zwangsläufig andere Gesetze als im epischen Fach, aber das, was seine Romane im Kern auszeichnet, lässt sich auch hier beobachten. In der ersten, eben bereits zitierten Erzählung, »David zu Ehren«, geht es um die sehr anspruchsvolle, ­akribische Arbeit von Geisterjägern, aber schließlich eben auch um die rätselhafte Abkunft dieser halbmateriellen Wesen.

In einer späteren Erzählung erscheint dann sogar der Leibhaftige. Er gibt den Menschen Geldanlagetips, die sie in wichtigen Details jedoch immer wieder vergessen, so dass es dann doch nicht klappt mit dem Reichtum. Ein wahrer Teufel.

Klein erweitert das, was wir das Rationale, die faktische Realität nennen, und holt sich die Lizenz dafür wie schon die Romantiker bei Rausch, Traum und Wahn. Oder eben gleich dort, wo alle Geschichten ihren Ursprung haben: in der enthemmten Phantasie. Literatur, die das Spiel der Phantasie feiert, ist oft selbstreflexiv, Literatur über Literatur.

In »A. Zett« taucht Nietzsche aus der Vergangenheit auf und klaut die Gedanken des Protagonisten, die der Philosoph dann für sich reklamiert und niederschreibt in seinen Werken und die dann durch den »linearen Zeitweg« also via Literaturgeschichte auf uns kommen. Man kann diese Geschichte als ironische Parabel auf die Entstehungsbedingungen von Literatur lesen, die nie voraussetzungslos ist, immer auch aus Literatur besteht.

Auch »Die Kunst des Bauchmanns« thematisiert auf parabolische Weise die Entstehungsbedingungen von Kunst. Da überfällt ein Tattookünstler »beleibte Männer« und ritzt ihnen gegen deren Willen seine Bilder in den rundlichen Torso. Der Text ist eine Kontrafaktur zu Kafkas »Strafkolonie«. Es geht hier eben nicht um Strafe, die den Körpern der Delinquenten eingeschrieben wird bis zum Tod – hier sind die Opfer »gezeichnet«, aber eben auch »ausgezeichnet«. Durch Kunst nämlich. Und so funktioniert sie ja tatsächlich. Der Künstler, nicht zuletzt der Literat, nimmt sich Menschen aus dem Leben her, gewaltsam, oftmals ohne sie zu fragen, und macht etwas mit ihnen. Sie werden zur Folie für das Werk. Man könnte das als Nobilitierung verstehen. Die vielen Zensurprozesse, die Menschen führen, die sich auf beleidigende Weise abkonterfeit sehen, zeigen aber auch die zumindest potentielle Gewaltsamkeit dieses Aktes. Kunst ist im Kern übergriffig. Vor dem Hintergrund der Cultural-Appropriation-Debatte bekommt die Geschichte dann noch eine weitere Dimension.

Meine rudimentären Interpretationsversuche sollen nur den Spaß dokumentieren, den man mit diesen Erzählungen intellektuell haben kann. Das Schöne an ihnen ist jedoch gerade, dass sie keinen Leseschlüssel brauchen. Den kann sich jeder auf lustvolle Weise selber feilen.