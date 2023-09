Die serbische Sopranistin Milka Stojanović ist im Alter von 86 Jahren in Belgrad gestorben. Das berichteten serbische Medien am späten Freitag abend unter Berufung auf das Nationaltheater in Belgrad. In ihrer langen Karriere von 1960 bis 1993 gastierte die Sängerin auf vielen bedeutenden Opernbühnen der Welt, darunter mehrfach an der New Yorker Metropolitan Opera, dem Moskauer Bolschoi-Theater, der Wiener Staatsoper sowie in München, Berlin, Hamburg und Köln.

Besonders geschätzt wurden ihre Interpretationen der Titelrollen in Opern von Giuseppe Verdi (1813–1901). Die Villa Verdi, das von den Erben des Komponisten betriebene Museum im italienischen Villanova sull’Arda, hat Stojanović auf ihre Liste der bedeutendsten Interpreten des Verdi-Repertoires aufgenommen. In den 1960er Jahren wählten Publikum und Kritiker des New Yorker Magazins Opera News Stojanović zur »Golden Voice« (»Goldene Stimme«) des 20. Jahrhunderts. Bis zu ihrem Abschied von der Bühne war Stojanovć am Belgrader Nationaltheater engagiert. (dpa/jW)