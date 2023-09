imago images/Justin Ng/Photoshot Sanfte Töne? Kann John Lydon auch (wenn er will)

Man darf davon ausgehen, dass John Lydon reichlich angefressen davon ist, seit bald fünfzig Jahren als ehemaliger Sänger der Sex Pistols zu gelten und mit seinem Alter ego Johnny Rotten verwechselt zu werden. Zumal Lydon schon 1978 eine neue Band auf die Beine gestellt hat, die bis heute besteht: Public Image Ltd, kurz PiL. Und die haben nun eine neue Platte draußen mit dem wenig Mut machenden Namen »End of World«.

Nun ist Lydon aber nicht ganz unschuldig am Wiedergängertum der Sex Pistols, widmet er der legendären Punkband doch den Song »L F C F«. Die Buchstaben stehen für »Liars, Fakes, Cheats and Frauds«, also etwa »Lügner, Fälscher, Schwindler und Betrüger«. Es ist die späte Abrechnung mit den ehemaligen Kollegen (mit denen, die noch leben). Anlass ist ein aktueller Rechtsstreit, in dem Lydon sich gegen die Verwendung der alten Songs in der Disney-Serie »Pistols« wehrt, die auf den Memoiren des Sex-Pistols-Gitarristen Steve Jones beruht. Dass gerade Disney die Band für sich entdeckt, ist skurril genug, zeigt aber auch, dass einst schockierende Songs wie »Anarchy in the U. K.« heute als britische Folklore gelten dürfen.

Nun könnte man meinen, dass sich Lydon, heute 67 Jahre alt, von fatalistischen No-Future-Gedanken verabschiedet hat. Im Gegenteil scheint ihn die Weltuntergangssehnsucht einzuholen. »Massenweise Schmerz und Scham / Der Regen fällt unaufhörlich / Weiter auf den Clown« heißt es etwa in »Down on the Clown«. Solche Abrechnungen mit der Spezies Mensch sind ein Topos des Albums. Ein anderer ist die Beschreibung mythischer Orte wie im Albumopener »Penge«, einem Stadtteil im südlichen London mit tausendjähriger Geschichte. Und darin erklärt Lydon: »Ich werde dich dort sehen / Du wirst mich sehen.«

Die Worte finden ihre Entsprechung auf dem letzten Stück »Hawaii« und den Zeilen »Erinnere dich an mich / Ich erinnere mich an dich.« Musikalisch trennen beide Songs Welten. Während »Penge« schwer und krachend daherkommt und alles hineinwirft, was Rock zu bieten hat, ist »Hawaii« die Antithese. Da haucht Lydon ein sanftes »Aloha« und klingt gänzlich verwandelt. Das Video zur Singleauskopplung zeigt Surfer und tanzende Strandschönheiten im Bastrock, so als seien sie einem TUI-Werbespot entnommen. Und wer weiß, vielleicht sind sie es. Allerdings hört man diesen Song anders, wissend darum, dass Lydon es seiner im April verstorbenen Ehefrau Nora Forster widmet. Beide haben 40 Jahre miteinander gelebt.

Acht Jahre hat sich die Postpunkband für »End of World« Zeit genommen. Musikalisch stets schwer einzuordnen, dominieren auf dem Album die Sounds der 80er. Wie gewohnt skandiert Lydon über repetitive und meist schlicht gehaltene Songstrukturen. Zuweilen tut er es verdammt gut. In »Pretty Awful«, der Schimpftirade auf eine Frau, die er ja eigentlich möge, zeigt Lydon mit großer theatralischer Geste, was er mit seiner Stimme anzustellen vermag. Und das ist noch immer eine ganze Menge.